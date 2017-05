Sodimedjo wurde fast 150 Jahre alt: Der wohl älteste Mensch der Welt ist tot

War Saparman Sodimejo wirklich der älteste Mensch der Welt? Der 146-Jährige wurde laut seinen Papieren im Dezember 1870 im indonesischen Sragen geboren. Obwohl Indonesien laut «BBC» erst seit 1900 offizielle Geburten verzeichnet haben soll, bestätigten die Behörden des Landes mehrmals die Echtheit der Dokumente.

Vergangenes Jahr besuchte der britische Sender den ehemaligen Fischer und fragte ihn, nach dem Geheimnis seiner Langlebigkeit. «Ich glaube es liegt daran, dass ich Leute an meiner Seite habe, die mich wirklich lieben und sich stets um mich kümmern», so Sodimedjo damals.

So wie am 12. April dieses Jahres, als er wegen seines Gesundheitszustandes ins Spital gebracht werden musste. Nur sechs Tage später verliess der 146-Jährige auf eigenen Wunsch das Krankenhaus wieder und soll sich in den darauffolgenden Tagen geweigert haben, zu essen und zu trinken, ehe er auf seiner Heimatinsel Java für immer die Augen schloss.

«Plätzchen» schon längst reserviert

Der rauchende Indonesier war vier mal verheiratet und hatte zehn Geschwister, die er alle überlebte. Auch hatte er fünf Kinder, die mittlerweile ebenfalls verstorben sind. Einer der Enkel teilte dem Sender mit, dass Sodimedjo am Montagmorgen auf einem Friedhof beigesetzt worden sei, wo er sich schon Jahre zuvor ein «Plätzchen» reserviert habe lassen.

Sollte Sodimedjos Alter wirklich stimmen, wäre er der älteste Mensch der Welt. Derzeit «führt» diese Liste die Französin Jeanne Calment an, die im Alter von 122 Jahren starb.