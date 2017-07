Sie sind immer und überall: die Alleswisser, die Neunmalklugen, die Klugscheisser! Mit diesem Spiel können Sie die Oberschlaumeier mal so richtig herausfordern. Hier geht es nämlich nicht darum, Jahreszahlen und Geographie auswendig zu können. Man muss kuriose Fakten beantworten können. Beispielsweise die Frage: Unterhielt man sich auch schon in der Steinzeit mit Kleinkindern in der Babysprache? Das Spiel mit mehr als 300 spannenden und witzigen Fragen ist das perfekte Unterhaltungsspiel für tagsüber am Strand oder abends auf der Terrasse.

Sie haben jemanden dabei, der die erste Ausgabe des Klugscheisser Spiels bereits kennt? Oder aber Ihr Wissensdurst ist so gross und Ihre Ferien so lange, dass Sie locker auch diese mehr als 300 Fragen noch erledigen? Die zweite Ausgabe des Klugscheisser Spiels geht in bekannter Manier weiter. Was passiert, wenn ein Mann Antibabypillen schluckt? Solche und ähnliche Fragen machen den Urlaub gleich noch unterhaltsamer.

Langeweile im Urlaub kommt mit diesem kompakten Spieleset in der Metallbox garantiert nicht auf. Mit 99 Spielemöglichkeiten ist die praktische Box ein wahres Spielewunder. Würfelspiele, Dame, Eile mit Weile, die Klassiker eben. Dank der Metallbox sind Würfel, Karten und Spielbretter gut geschützt. Damit ist Gross und Klein garantiert stundenlang beschäftigt.

Oder vielleicht haben Sie eben doch? Das Spiel mit den unangenehmen Fragen spielt Talkmasterin Ellen DeGeneres sehr gerne mit prominenten Persönlichkeiten in ihrer Show. Die Antworten und roten Köpfe sprechen für sich. Aussagen wie: ich habe noch nie meine Eltern gefragt, wo genau ich gezeugt wurde, gehören hier zum Programm. Hervorragend geeignet als Trinkspiel, mit oder ohne Alkohol.

Wer hat das beste Gedächtnis und kann sich am meisten merken? Papa nach ein paar Bier wahrscheinlich nicht mehr, Mama mit dem Sonnenbrand vielleicht? Oder die Kids, die müde sind Spielen im Sand? Auf jeden Fall ist Memory Maze das optimale Mini-Spiel für unterwegs. Nur ein paar Zentimeter gross eignet es sich auch fürs Auto, wenn man im Stau steckt (am Gotthard zum Beispiel).

Der Schweizer reist nicht ohne seine Jasskarten in die Ferien. Schliesslich weiss man nie, wo man einen würdigen Gegner antrifft. Dieses hochwertige Etui beinhaltet ein Kartenset mit den deutschschweizer Karten und eines mit Piquetkarten. Dazu kommt eine Schiefertafel mit Kreidestiften, um die Punkte nicht aus den Augen zu verlieren, und ein Schwamm zum abwischen.

Die immer gleichen Frage-Antwort-Spiele werden mit der Zeit langweilig. Dieses Spiel dreht den Spiess mal um. Wählen Sie eine wahre Aussage und reichern Sie sie mit zwei Lügen an. Ihre Mitspieler müssen jetzt rausfinden, was der Wahrheit entspricht und was gelogen ist. So lernen Sie Ihre Freunde und Verwandten auf spielerische Art und Weise besser kennen. Und nicht selten kommt die eine oder andere Peinlichkeit ans Licht.

Der Allzeit-Klassiker, den wir schon als Kinder gerne mochten. Das Krokodil mit dem faulen Zahn, dass es nicht so gerne mag, wenn man in seinem Mund rumfummelt. Drückt man den falschen Zahn, schnappt es zu. Spass und Spannung für Kinder und Erwachsene. Wird auch gerne mal als Trinkspiel zwecksentfremdet, wenn die Kinder im Bett sind.

Auch dieses Spiel dürfte vielen Eltern noch von früher bekannt vorkommen. Die Holzmäuschen mit den langen Schwänzen werden in die Mitte des Tisches gelegt, der Mäusefänger würfelt und die entsprechende Farbe muss sich schnell ins Mauseloch zurückziehen. Für Kinder ein Riesenspass – lässt sich gut in die Ferien mitnehmen und im Hotel oder der Ferienwohnung spielen.

Nicht mehr ganz so praktisch mitzuführen, aber eben doch ein Klassiker. Das Leiterlispiel ist bei Kindern sehr beliebt. Diese Schweizer Version begeistert mit Kühen als Spielfiguren und zahlreichen richtig ur-schweizerischen Zeichnungen. So klettert man hier die Schweizer Fahne hoch in Richtung Ziel und rutscht bei der nächsten Gelegenheit das Alphorn runter wieder eine Reihe zurück.