In den TV-Shows sieht das immer so einfach aus. Die berühmten Köche schnippeln und rühren in sekundenschnelle die tollsten Gerichte zusammen. Wenn man das anschliessend selbst versucht merkt man, dass schlicht die Übung und Geduld fehlt. Kein Grund das Handtuch zu werfen. Glücklicherweise gibt es alle möglichen (zum Teil verrückten) Küchenhelfer da draussen, die das Leben am Herd einfacher machen. In sekundenschnelle Zucchetti-Spaghetti drehen? Kein Problem, dafür gibt’s ein Küchentool. Und auch die Sushi-Rolle wird Ihre Gäste in Zukunft durch Perfektion begeistern, man muss nur das richtige Gadget haben. In der folgenden Liste unsere spannendsten Funde.

Sushi Bazooka

Ja, der Name ist Programm bei diesem Sushi-Geschoss. Rollen war nie einfacher. Einfach die Bazooka mit Reis und den gewünschten Zutaten füllen, zuklappen und die perfekte Rolle auf das Noriblatt drücken. Die Bazooka macht nicht nur in Windeseile leckere Rollen, diese sehen auch noch perfekt aus.

Avocadomesser 3-in-1

Sie ist die Superfrucht schlechthin und dominiert seit Jahren bei jedermann den Speiseplan, weil sie so vielseitig einsetzbar ist, super schmeckt und trotz hohem Fettanteil richtig gesund ist! Nur das Zubereiten kann zur Tortur werden. Der Kern will nicht rauskommen, das Fruchtfleisch hängt unschön an der Schale fest. Dieses Avocadomesser ist die Lösung. Mit der gezahnten Klinge die Avocado einfach rundherum aufschneiden, mit den zwei Extra-Zacken den Kern entfernen und dank abgerundeter Spitze das Fruchtfleisch perfekt aus der Schale lösen.

Gemüsespitzer

Wenn Sie das nächste Mal in Ihre Küchenschubladen schauen, dann könnte dieser Spitzer Sie erst irritieren. Falsch versorgt? Ganz im Gegenteil, dieser Spitzer ist ein richtig cooles Küchentool, mit dem Mann beispielsweise Karotten, aber auch Rettiche anspitzen kann. Das Resultat sind Späne, wie bei einem normalen Spitzer. Da sind sogar Kinder plötzlich Feuer und Flamme für Gemüse.

Yolk Animals

Es gibt in der Küche viele schöne und einige weniger spannende Aufgaben. Eigelb vom Eiweiss trennen gehört ganz sicher zu letzteren. Diese süssen Küchenhelfer könnten das ändern. In Zukunft schlagen Sie die benötigten Eier ganz einfach (aber vorsichtig) in eine Schüssel und saugen dann mit dem Fisch oder Schweinchen das Eigelb wieder raus. Ist kinderleicht und stellt sicher, dass nicht jedes zweite Eigelb beim trennen an der Eierschale aufgestochen wird.

Cucumbu Spiralschneider

Zucchetti und Gurke immer nur in Scheiben oder Stücke schneiden, das kennt ja mittlerweile jeder. Wie wär’s mit in Zukunft als Spirale? Sieht super aus und gibt auch den einfachsten Speisen das gewisse Extra.

Spiralschneider Spirelli

Wer Zucchetti-Spaghetti mag, der muss dieses Küchentool zuhause haben. Der Spiralschneider macht aus Zucchetti, Gurke, Karotten und jedem x-beliebigen Gemüse im Handumdrehen gleichmässige Spiralstreifen. Und das dank zwei Seiten auch in zwei unterschiedlichen Breiten.

Gemüse-Twister

Gefüllte Zucchetti oder Kartoffeln, gleichmässige Gurkenspiralen zum Lachs, mit dem Gemüse Twister kein Problem. Dank vier verschiedengrossen Einsätzen können Sie praktisch jedes Gemüse aushöhlen, das Ihnen beliebt. Den Inhalt kann man entweder in ein Gericht einarbeiten oder als wunderschöne und gleichmässige Spirale auf dem Teller präsentieren.

Saucenmixer

Selbstgemachte Saucen und Marinaden sind nicht nur lecker, sie sind meistens auch gesünder, da die ganzen Konservierungsmittel und Zusatzstoffe wegfallen. Die Herstellung allerdings ist manchmal etwas mühsam. Der Saucenmixer von Prepara macht Schluss damit. Einfach alle Zutaten in den Mixer füllen und per Knopfdruck ist die Sauce oder Marinade ready. Dank dem schönen Design kann man ihn anschliessend auch ohne Bedenken auf den Esstisch stellen.

Tabletständer

Wenn es Ihnen wie mir geht und Sie hie und da im Rezept spicken müssen beim Kochen und Ihre Rezepte auch auf dem Tablet nachschauen, dann ist das hier das perfekte Accessoire für Ihre Küche. Der Tabletständer kommt mit zusätzlichem Touchpen, damit Sie im Falle verschmutzter Finger Ihr Gerät trotzdem noch bedienen können.

Sprossenglass

Für die einen ist es unnötiges Grünzeug, für die anderen sind Sprossen das perfekte Topping. Wenn Sie nicht jedes Mal in den Supermarkt rennen möchten für Ihre Lieblingssprossen, dann züchten Sie diese doch einfach selbst. Es ist kinderleicht und mit einem Sprossenglas wie diesem haben Sie immer genug davon in der Küche. Das schöne Design macht das Glas gleichzeitig zum Hingucker in der Küche.

Kräuter Frischhaltebox

Kennen Sie das: Sie kaufen einen duftenden Bund frischer Kräuter, brauchen aber nur einen Bruchteil davon für das geplante Gericht und nach einem Tag ist der Rest hinüber? Diese Kräuter Frischhaltebox macht den Unterschied. Das Wasserreservoir sorgt dafür, dass die Kräuter nicht austrocknen und die Kunststoffbox schützt sie. Passt in den Getränkehalter der meisten Kühlschränke und fasst nebst frischen Kräutern sogar Spargeln! Damit verschwenden Sie in Zukunft keine Kräuter mehr, auch nicht die aus dem eigenen Garten.

Kochlöffelständer

Nie weiss man wohin damit, mit dem Kochlöffel oder der Gabel, mit der man das Gericht auf dem Herd probiert hat. Also legt man sie irgendwo daneben und hinterlässt überall Spuren. Ein einfacher kleiner Küchenhelfer ist immer bereit dafür, den Kochlöffel zu halten und Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass die ganze Arbeitsfläche verschmutzt. Ein perfektes Geschenk für Hobbyköche!

Lebensmittelpinsel

Sind Sie gerne gut organisiert? Dann ist dieser Lebensmittelpinsel in Form eines gelben Markers ein witziges Küchenaccessoire für Sie. Damit kommt die Marinade aufs Grillfleisch, das Gemüse für den Ofen erhält eine gleichmässige Gewürzschicht und auch beim Backen erweist er sich als sehr praktischer Helfer.