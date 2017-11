SRF-Video beweist: Junge lesen Blick am Abend!

Die Frage, wie es mit dem Journalismus weitergeht, wird im Moment heiss diskutiert. Insbesondere Journalisten wundern sich, wie ihr Job zukünftig wohl aussehen wird.

Für Informationen bezahlen will heutzutage fast niemand mehr, vorallem Junge würden für News niemals Geld hinblättern. In der SRF-Sendung «Alles gratis oder was?-News in Internet» erklären sie, dass sie «Blick am Abend» auf Facebook und in Apps auch ohne zu bezahlen lesen können. Wieso sollten sie also am Kiosk eine teure Zeitung kaufen?

Grundsätzlich ist es gut, dass Informationen leicht für jedermann zugänglich sind. Allerdings ist Qualität im Journalismus teuer und muss auch in Zukunft irgendwie finanziert werden. Wie wirds wohl weitergehen? wir sind gespannt!