Was ist Cold Brew Kaffee?

Wie der Name unschwer vermuten lässt wird der Kaffee bei der Cold Brew-Methode mit kaltem oder sogar eisgekühltem Wasser anstelle von kochendem aufgesetzt. Der grosse Vorteil: Während heisses Wasser sehr viel Bitterstoffe und Säure aus Kaffee zieht, hat kaltes Wasser kaum die Kraft dafür. Stattdessen werden nur die Aromen und ätherischen Öle, also der volle Geschmack, aus den gemahlenen Bohnen gelöst. Das Resultat ist fruchtig süsser Kaffee mit viel natürlichem Koffein. Dafür braucht ein Cold Brew aber mehr Zeit und ist nicht in minutenschnelle zubereitet.

Meistens zieht der gemahlenen Kaffee bis 12 Stunden oder mehr, bis er genossen werden kann. Das garantiert intensive Aromen und ein angenehm abgerundetes Kaffee-Erlebnis. Wer zum Beispiel die Bitterstoffe oder die Säure im heiss angesetzten Kaffee nicht gut verträgt, der sollte es mit er Cold Brew-Variante versuchen. Damit man nicht jedes Mal eine Nacht warten muss, bis der Kaffee bereit ist, gibt es verschiedene Geräte, die eine schnellere Zubereitung erlauben. Der Dripster in diesem Review ist einer davon, mehr dazu weiter unten.

Die Unterschiede von Cold Brew und Ice Brew

Wenn man von kaltem Kaffee spricht, denken vielen an klassischen Eiskaffee, oder eben auch Ice Brew genannt. Das ist aber bei weitem nicht dasselbe. Cold Brew wird wie gesagt mit kaltem Wasser aufgesetzt, Ice Brew ist lediglich heiss gelöster Kaffee, der mittels Eiswürfeln gekühlt und als Sommergetränk serviert wird. Beim Ice Brew bleiben starke Bitterstoffe und Säure erhalten, da das Grundrezept heiss gebrühter Kaffee ist.

Der Dripster Cold Brew-Zubereiter im Test

Schön ist er auf jeden Fall, der Dripster. Der Kaffeebehälter aus Pyrex-Markenglas, die anderen Teile aus stabilem, lebensmittelechtem und BPA-freiem Kunststoff. Tatsächlich ist mir eines der Kunststoff-Teile auf den Boden geknallt und es ist nichts passiert. Das Besondere am Dripster: Während bei der Full-Immersion-Methode der Kaffee direkt mit kaltem Wasser aufgegossen wird und dann eine geraume Zeit ziehen muss, setzt er auf die Tropf-Methode. Das Wasser tropft durch ein Ventil auf den gemahlenen Kaffee, befeuchtet diesen konstant und unten bekommt man frischen, leckeren Cold Brew Kaffee. Diese Methode ist nicht nur wesentlich schneller, der Kaffee enthält tatsächlich noch weniger Bitterstoffe und Säure, als wenn er 12 Stunden im Wasser zieht.

Der Dripster ist perfekt für Kaffeeliebhaber, die von der trendigen Cold Brew-Methode profitieren möchten, aber wenig Geduld haben. Wen einem die Lust packt ist stundenlanges Warten eher kontraproduktiv. Im Test hat sich gezeigt, dass kleine Mengen schon in nur einer Stunde bereit sind, je nachdem, wie man die Tropfgeschwindigkeit eingestellt hat. Einziger Nachteil: Da sich der Wasserdruck im Behälter verändert, je weniger Wasser sich darin befindet, muss man das Tropf-Ventil regelmässig nachstellen, damit immer die gleiche Geschwindigkeit sichergestellt ist. Wir empfehlen ausserdem den Filter nicht bis zum Rand mit Pulver zu füllen, da sich der nasse Kaffee noch leicht ausdehnt.

Die Vorteile

Zeitloses und schlichtes Design

Cold Brew Kaffee in nur ein bis zwei Stunden bereit

Eignet sich auch zur Zubereitung von Cold Tea

Einfache Zubereitung und Reinigung der einzelnen Teile

Die Nachteile

Tropfventil muss regelmässig nachgestellt werden, da sich der Wasserdruck im Behälter verändert

Leckere Rezepte für Cold Brew Kaffee-Cocktails

Creamy Cinnamon Cold Brew

Zubereitungszeit: ca. 15 Min. / Schwierigkeitsgrad: Einfach/ Kalorien p.P: keine Angabe

Zutaten

für 1 Cocktail 5 cl Cold Brew Kaffee 5 cl Milch mehrere Eiswürfel Schlagrahm Zimt-Sirup mehrere Eiswürfel

für den Zimtsirup 50 g brauner Zucker 25 cl Wasser 1 Msp Vanillepaste 1/2 Zimtstange

Zubereitung

Für den Zimtsirup alle Zutaten zusammen aufkochen und circa 5-10 Minuten köcheln lassen. Anschliessend absieben und auskühlen lassen. Geben Sie für den Cocktail den Cold Brew Kaffee zusammen mit der Milch und ein paar Eiswürfeln in einen Schaker und schütteln Sie kräftig. Füllen Sie anschliessend ein Glas mit Eiswürfeln und giessen Sie den Milchkaffe ein. Es sollte je nach Grösse mindestens die Hälfte des Glases gefüllt sein. Am Schluss den Kaffee mit Schlagrahm und Zimtsirup garnieren.

Cold Brew & Tonic Zubereitungszeit: ca. 5 Min. / Schwierigkeitsgrad: Einfach/ Kalorien p.P: keine Angabe Zutaten für 1 Cocktail 5 cl Cold Brew Kaffee 1 Tonic Water (20 cl) mehrere Eiswürfel 1 Zweig Rosmarin

Zubereitung

Geben Sie die Eiswürfel in ein Glas und giessen Sie den Cold Brew Kaffee darauf. Füllen Sie anschliessend das Glas mit dem Tonic Water auf. Vorsicht: nicht zu schnell aufgiessen, der Kaffee schäumt in Verbindung mit dem Tonic stark. Wenn Sie keine Schaumhaube möchten, können Sie auch erst das Tonic und anschliessend den Kaffee ins Glas giessen. Dadurch entsteht ein kleiner Schicht-Effekt. Garnieren Sie den Drink am Schluss mit einem frischen Rosmarin-Zweig.

Lemon Cold Brew Zubereitungszeit: ca. 5 Min. / Schwierigkeitsgrad: Einfach/ Kalorien p.P: keine Angabe Zutaten für 1 Cocktail 5 cl Cold Brew Kaffee 1 Limette wenig brauner Zucker mehrere Eiswürfel

Zubereitung