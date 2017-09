Studentenausweise zum Todlachen! Diese Schüler verkleiden sich für ihre Fototermine

Diese Schüler sind in ihrem letzten Jahr an der High School und dürfen sich von der Schule aus auf ihren Schülerausweisen verkleiden. Sie verwandeln sich in Comic-Figuren, Pop-Kultur-Ikonen oder andere lustige Gestalten. Das ganze begann als kleiner Trend, der nur von wenigen Schülern ausgeführt wurde. In diesem Jahr wurde der Spass zur Tradition, denn fast alle Schüler verkleideten sich für die alljährlichen Fotos.

Hier sind die kreativsten Verwandlungen dieses Jahres.

1. Hermine, bist du es?

2. «Oh Mann, das ist peinlich. Ich wollte sie eigentlich zöpfeln.» -Miley Stuart

3. Zum verwechseln ähnlich!

4. Kevin ist allein zu Haus, das kommt nie gut!

5. Ewww, als ob!

6. Kennt ihr sie noch?

7. Perfekte Inszenierung!

8. Ob hier Zauberelfen beim Verkleiden geholfen haben?

9. Sie könnten Zwillinge sein.

10. Wie in alten Zeiten!

11. Was für eine schöne Zahnspange!

12. Ist sie glücklich oder traurig?

13. Da wäre wohl einer gern ein Rockstar...