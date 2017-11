Studie besagt: Eine lächerliche Adresse macht das Grundstück günstiger

Häuser an Strassen mit einem lächerlichen Namen sollen günstiger sein als die umliegenden Grundstücke an normalen Strassen. Dies fanden High-School-Schülerinnen aus Geelong, Australien, heraus. Für ihre Studie identifizierten sie 27 komische Strassen-Namen in Victoria, wie z. B. «Butt Street» (Die «Hintern Strasse»).

In Zusammenarbeit mit dem australischen Büro für Statistiken analysierten sie die Verkäufe der letzten 47 Jahren an jenen Strassen. Es stellte sich heraus, dass die Preise für solche Häuser bis zu 20% tiefer sind. So kann man beim Kauf eines durchschnittlichen Hauses in Melbourne bis zu 140'000 australische Dollar sparen. Der Effekt tritt häufiger in Vororten einer Stadt auf, als in regionalen Gebieten. Dies ist vermutlich so, weil es dort mehr Auswahl an Grundstücken gibt. Zudem ist der Preis-Unterschied höher in Gebieten, in denen die Häuser günstiger sind.

Von 323 Befragten wäre ein Drittel unglücklich damit, an einer solchen Adresse zu wohnen. Sie würden sich wohl schämen, den Namen zu nennen und die Reaktion abzuwarten. Über die Studie wird nun weiter geforscht.