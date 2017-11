Studie beweist: Weihnachtsmusik macht krank

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit dudelt wieder überall Weihnachtsmusik durch die Radiokanäle und aus allen Lautsprechern der Einkaufsläden. Songs wie «Last Christmas» oder «All I Want For Christmas Is You» sollen die Kunden in Feststimmung versetzen und das Weihnachtsgeschäft ankurbeln.

Doch die Lieder in Dauerschleife können auch die psychische Gesundheit schädigen. Das hat die amerikanische psychiatrische Gesellschaft im Rahmen einer Studie herausgefunden. «Musik löst in unserem Gehirn sofort Emotionen aus», erklärt Psychologin Linda Blair, «Sie kann uns daran erinnern, dass wir noch Geschenke kaufen, uns um andere kümmern oder die Feierlichkeiten organisieren müssen.» Weihnachtsmusik führt also schnell zu psychischem Stress.

Detailhandelsangestellte müssen Musik den ganzen Tag ausblenden

Das trifft besonders Leute im Detailhandel, die den Weihnachtsliedern tagtäglich in Dauerschleife ausgesetzt sind. «Menschen, die während der Weihnachtszeit in den Läden arbeiten, müssen die Songs ständig im Kopf ausblenden. Tun sie das nicht, hält die Musik sie davon ab, sich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren», so Blair. Sie fügt ausserdem an, dass Weihnachtsmusik am schnellsten zu Stress führt, wenn sie zu laut oder zu früh gespielt wird.

Eine frühere Studie hat bereits gezeigt, dass Weihnachtsmusik beim ersten Hören zwar ein gutes Gefühl hervorruft – wenn der gleiche Song aber konstant gespielt wird, löst er eine negative Reaktion im Hirn aus. Das hat wohl jeder schon festgestellt, der spätestens nach dem 164. Mal «Last Christmas» an die Decke ging.