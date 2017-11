Studie zeigt, dass Zocker schneller lernen: Gamen macht schlau

Wer sagt, Gamer seien dumm und faul, liegt gründlich daneben. Zocken scheint nämlich klug zu machen! Das zeigt eine neue Studie der deutschen Universität Bochum, in der Gamer und Nicht-Gamer einem Gehirntraining unterzogen wurden.

Die Resultate zeigen, dass Videospieler schneller lernen als Leute, die keine Computerspiele zocken. Sie schnitten in den Tests deutlich besser ab und zeigten eine höhere Aktivität im lernrelevanten Hirnbereich.

«Unsere Studie zeigt, dass Videospieler besser darin sind, Situationen schnell zu erfassen, neues Wissen zu generieren und Wissen zu kategorisieren - und das vor allem in Situationen mit hoher Unsicherheit», so Sabrina Schenk, Forscherin an der Universität Bochum.

Im Rahmen der Studie wurden 15 Freiwillige untersucht, die mehr als 15 Stunden pro Woche actionbasierte Games auf dem Computer oder der Konsole spielen. Sie traten gegen 17 Nicht-Gamer an. Beide Gruppen absolvierten einen Test, der das Lernen von Wahrscheinlichkeiten umfasst. Dabei zeichneten die Forscher die Hirnaktivitäten der Teilnehmer auf.

«Wir glauben, dass Videospiele bestimmte Gehirnregionen wie den Hippocampus trainieren», so Schenk. Sich hin und wieder an die Playstation zu setzten, ist also fast wie für die Schule lernen. Man könnte den schulischen Lernstoff natürlich auch gleich spielerisch über Games vermitteln – ganz im Sinne der Digitalisierung.

