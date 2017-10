Noch vor der ersten Cola und dem ersten Pepsi gab es Dr Pepper. Das koffeinhaltige Erfrischungsgetränk ist vor allem in den USA weit verbreitet, hierzulande erhält man es höchstens in Spezialgeschäften. Auch als Diät- oder Light-Variante Dr Pepper Diet oder mit Cherry-Geschmack erhältlich.

Den Inhalt von Schoküküssen genüsslich mit der Zunge auslecken, das haben wir als Kind schon gerne gemacht. Die Eiweiss-Zucker-Mischung gibt es bei den Amerikanern längst als Brotauftrich und Dessert-Zutat aus dem Topf. Marshmallow Fluff nennt es sich: eine Zuckerbombe zwar, aber einfach lecker.

Damit die Kinder in den Staaten mehr Vollkorn-Flocken zum Frühstück essen, hat Lucky Charms ein Geheimrezept: Marshmallows. In bunten Farben peppen sie die Frühstücks-Cerealien auf. Ob das gesund ist? Fraglich. Aber Lucky Charms kennt in Amerika einfach jeder.

Auch bei dem Gebäck mit dem einprägsamen Namen handelt es sich um typisch amerikanisches Frühstück. Das gefüllte Biskuit gibt es in verschiedenen Sorten. Pop Tarts werden traditionell im Toaster erwärmt und lauwarm verspeist.

Was wäre ein Frühstück ohne Pfannkuchen. Die lecker luftigen Eierkuchen gehören in Amerika auf jede klassische Diner-Karte. Dazu gibt’s dickflüssig, klebrigen Ahornsirup, viel Butter und jede Menge Kalorien. Der Brand Aunt Jemima bietet dazu den fixfertigen Pancake-Mix.