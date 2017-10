Das Problem mit dem Smartphone

Wie so oft bin ich auch auf dieses Gadget in einem Moment schierer Verzweiflung gestossen. Ich koche gerne und habe sowohl mein Smartphone wie auch mein Tablet in der Küche immer mit dabei – schliesslich muss ich ab und zu aufs Rezept schielen können. Und wie das beim Kochen so ist, die Hilfsmittel liegen immer genau da, wo man sie nicht braucht. Also tappe ich mit Schokoladenfingern auf meinen Geräten rum und stäube sie ab und an mit Mehl ein.

Und auch im Auto weiss ich nie wohin mit meinem Smartphone, wenn ich es als Navigationsgerät nutze. Die Suche nach einem Handyhalter oder –ständer, der mich in allen Lebenslagen entsprechend unterstützt gestaltete sich entsprechend schwierig. Schliesslich hatte ich hohe Ansprüche, er muss immer und überall einsatzbereit sein.

Der Gadget Man

Überraschenderweise musste ich keinen Kleinkredit aufnehmen und auch nicht zehn verschiedene Versionen für jeden Einsatzort kaufen. Die perfekte Lösung präsentierte sich mir simpel und preiswert in Form des Gadget Mans, einem Handy- und Tablet-Halter aus Nano-Gummi. Die beiden schwarzen Gummi-Bänder lassen sich biegen, beidseitig benutzen und punkten mit super starker Adsorption. Handy, Tablet, E-Reader und auch andere Gegensände lassen sich so ganz einfach auf jeder Oberfläche befestigen und ohne Rückstände wieder entfernen.



Adsorption ist übrigens das Gegenteil von Absorption, also dann, wenn eine Oberfläche stark abstossend reagiert. Bei der Adsorption «klebt» die Oberfläche optimal an anderen Materialien, lässt sich aber leicht wieder entfernen, da es sich eben nicht um Kleber handelt. Der Gadget Man besteht aus einem speziellen Nano-Gummi mit ebendieser starken Adsorptions-Fähigkeit.

Natürlich kleben auch Staub und andere Schmutzpartikel schnell an dem Nano-Gummi, gerade wenn man den Gadget Man im Auto oder unterwegs dabei hat. Das ist aber kein Problem, denn das Gummi lässt sich einfach mit Wasser abspülen und reinigen, ohne seine Kraft zu verlieren. Tipp: Lassen Sie den Gadget Man anschliessend an der Luft trocknen, abwischen mit einem Tuch führt bereits wieder zu neuen Staubpartikeln auf der Oberfläche.