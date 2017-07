«This girl is on fire»: Neunjähriges Mädchen rührt 60 Millionen Menschen zu Tränen

Angelica Hale aus dem US-Bundesstaat Georgia ist der absolute Star der diesjährigen Staffel von «America’s Got Talent». Die Neunjährige stellte dies vergangenen Dienstag einmal mehr unter Beweis. Nachdem sie auf die Frage von Jurorin Heidi Klum reagiert und gesteht, dass sie ein bisschen nervöser sei, als bei den letzten Sendungen, legt sie los. Und mit ihrer Songwahl, dem Megahit «Girl on fire» von Superstar Alicia Keys, hat sie wahrlich nichts falsch gemacht. Denn das kleine Mädchen ist während ihrer Performance wirklich «on fire».

Das fanden nicht nur die Juroren so – die sie mittels goldenen Buzzer direkt in die Liveshows schickten – sondern auch viele Zuschauer. Auf YouTube hat der Auftritt von der kleinen Angelica mittlerweile 3,7 Millionen Klicks, auf Facebook sogar schon über 60 Millionen Aufrufe. So kommt es nicht von ungefähr, dass das Video am Mittwoch das meistgeklickte Video weltweit war.

Doch so wundervoll der Moment für den kleinen, grossen Star und alle Zuschauer auch gewesen sein mag, so herzzerreissend ist ihre noch junge Lebensgeschichte. Im Alter von vier Jahren litt Angelica nämlich an Nierenproblemen. Eine Organspende ihrer eigenen Mutter rettete schliesslich das Leben der Kleinen - und womöglich auch ihre aufstrebende Karriere.