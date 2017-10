Tödliches Unglück in England: Studentin stürzt nach Foto 60 Meter in die Tiefe

Die südkoreanische Austauschstudentin Hyewon Kim ist bei einem Ausflug zu den berühmten «Seven Sisters»-Klippen im Südosten Englands ums Leben gekommen.

Die 23-Jährige wollte bei einem der weissen Felswände in Sussex ein Erinnerungsfoto schiessen. Weil sie alleine unterwegs war, bat sie einen Fremden, ein Foto von ihr am Rand der Klippe zu machen. Um die Aufnahme spektakulärer wirken zu lassen, sprang sie in die Luft und das Unglück nahm seinen Lauf: Bei der Landung verlor sie offenbar den Halt und stürzte 60 Meter in die Tiefe.

Wie die «BBC» berichtet, habe sich der Vorfall bereits im Juni ereignet. Der genaue Unfallhergang wurden aber erst jetzt veröffentlicht. So gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um einen «unglaublich traurigen Zwischenfall» gehandelt habe. Ein Suizid-Versuch schliessen die Beamten aus: «Es gibt sechs Fotos, auf denen man sieht, dass sie sehr nahe am Rand der Klippen stand. Sie sieht glücklich aus».

Obwohl an den «Seven Sisters»-Klippen mehrere, unübersehbare Schilder davor warnen, dass die Felsen nahe dem Abgrund instabil sind, posierte Hyewon Kim für einen unvergesslichen Schnappschuss. Und bezahlte mit ihrem Leben.