Trauer um Paddles: Neuseelands First Cat wird überfahren

Erst kürzlich hat Jacinda Ardern, Neuseelands jüngste Premierministerin, ihre Katze «Paddles» der Welt vorgestellt. Die «First Cat» hatte seit September einen eigenen Twitter-Account, war charmant, schlagfertig und eroberte damit das Internet im Sturm.

Ein Sprecher der Premierministerin teilte nun mit, dass die adoptierte Katze am Dienstag in der Nähe von Arderns Haus in Point Chevalier, Auckland von einem Auto überfahren wurde, wie The Guardian berichtet.

Der Social-Media-Account von Paddles, der von Arderns Partner Clarke Gayford geleitet wurde, führte zur weltweiten Fangemeinde des orange-weissen Kätzchens, das mit extra Zehen versehen war.

Der Fahrer erzählte einem Bewohner der Gegend, dass er Paddles sofort zum Tierarzt brachte, berichtet The New Zealand Herald. Dieser hätte die Katze jedoch für Tod erklärt.

Die Besitzer sind untröstlich, als sie vom Unfall erfahren. Auf Facebook schreibt Ardern über ihren Verlust:

«Jeder, der jemals ein Haustier verloren hat, wird wissen, wie traurig wir sind. Paddles wurde sehr geliebt, und zwar nicht nur von uns.»

Gayford hat zudem geäussert, dass jegliche Geschenke, die sie als Beileid erhalten würden, stattdessen in Form einer Spende an das Tierheim «Society for the Prevention of Cruelty to Animals» (SPCA), in dem Paddles adoptiert wurde, geleistet werden sollten.

«[...]Falls ihr Paddles gedenken wollt, ermutigen wir euch dazu, eine Spende an SPCA zu leisten.»

Auf Twitter haben bereits zahlreiche Follower des Premier-Kätzchens ihr Beileid ausgesprochen. Es wurde sogar ein Staatsbegräbnis für die First Cat von Neuseeland gefordert. Neben Beileid aussprechen oder Spenden leisten, kann man den Besitzern nur viel Kraft in dieser schweren Zeit wünschen.

Ardern wird weiterhin in ihrer verantwortungsvollen Position tätig sein. Sie hat seit ihrem Amtsbeginn angekündigt, dass die Hochschulausbildung in Neuseeland ab 2018 nicht mehr kostenpflichtig sein wird und will bis 2020 den bezahlten Elternurlaub von 18 auf 26 Wochen erhöhen.