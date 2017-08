Trendmotive über die Jahre

Von einem Trendmotiv reden wir, wenn ein Tier, eine Frucht oder ein Gemüse, eigentlich egal welches Objekt plötzlich nicht mehr nur auf Kinderpullis und Spielzeugen zu sehen ist, sondern es sich einen festen Platz in der «Erwachsenenwelt» ergattert. Angestossen wird so ein Trend immer durch ganz unterschiedliche Faktoren. So ist die Eule als Repräsentant der Weisheit und Besonnenheit schon seit Jahren ein Trendmotiv auf allen möglichen Gegenständen. Einhörner und Flamingos wiederum haben es erst in den letzten Jahren auf die Liste geschafft und sind mal in, mal out.

Woher kommt der Trend zu Tier- und Früchtemotiven?

Warum sich ein Trend für eine bestimmte Figur oder ein bestimmtes Objekt entwickelt, dass ist schlussendlich meist willkürlich. Immer mehr stossen Promis Trends an, wenn sie beispielsweise Bilder von sich im Einhorn Onesie aus dem Flugzeug oder Bikini-Shots auf dem aufblasbaren Flamingo im Pool auf Social Media posten. Dann drehen die Fans durch und suchen verzweifelt nach diesen Trendobjekten. Das wiederum machen sich Hersteller und Online-Handel zu Nutze und legen den Fokus auf die entsprechenden Objekte der Begierde.

Ein weiterer Aspekt der den Trendmotiven wie Einhorn, Flamingo, Helly Kitty und Co. zugute kommt: In einer Welt wo Terror und Leid nun einmal omnipräsent sind, da möchte man manchmal einfach nicht über genau das nachdenken. Kindlich und verspielt bleiben, sich in einer heilen Welt fühlen und lieber in den Regenbogen eintauchen, anstatt sich mit den jüngsten Berichten zu Terrorattacken, U-Bahn-Schlägern und Tierquälerei beschäftigen zu müssen. Diese Realität holt uns früh genug wieder ein. Also reiten wir auf Einhörnern, trinken unsere Cocktails aus der stylischen Ananasbechern und kuscheln uns in Superhelden Onesies.

Die coolsten Trendobjekte

Einhorn, Donut, Flamingo – wir haben für Sie die coolsten Objekte zu den Trendmotiven gefunden.

Emojis

Der braune Kackhaufen als Luftmatratz, ein Plüschkissen mit Herzaugen oder Henkelbecher mit verschiedenen Emojis vorne drauf. Sie sind im Zeitalter von Social Media und WhatsApp einfach nicht mehr wegzudenken und längst ein Trendmotiv, ob wir es wollen oder nicht. Hier gibt es die coolsten Emoji-Objekte.

Einhorn

Sie sind bunt, sie sind mystisch, sie machen Spass und gute Laune. Ob man auf ihnen durch den Pool schwimmt, ihr magisches Horn als Kopfschmuck oder sich mit den Borsten aus ihrem Regenbogenschweif schminkt: alles wo Einhorn drauf steht hat das Potenzial zum Trendprodukt! Ja sogar als Massagestab, also Sextoy, gibt es das Fabelwesen mit dem Regenbogen.

Flamingo

Tatsächlich ist das Einhorn schon fast wieder vorbei. Wer jetzt im Trend ist, der hat einen Flamingo zuhause. Ob als Giesskanne, als Lichterkette, prominentes Leuchtsymbol oder als einzigartiges Statement-Socken unter dem Anzug. Auf jeden Fall gehört der pinke Exote im 2017 zu den absoluten Trend-Highlights!

Ananas

Die exotische Frucht hat es im 2017 vor allem den Dekoherstellern angetan. Luxuriös im schlichten Weiss oder pompös in Gold als Deko-Objekt, als Gläser und Shaker für elegante Cocktails, Früchteschale oder Henkelbecher. Im Sommer 2017 gehört die Ananas überall dazu – auch als Luftmatratze natürlich immer ganz vorne mit dabei.

Avocado

Manchmal schafft es sogar ein Food-Trend auf die Deko- und Mode-Linien überzuspringen. So wie die Avocado sich seit einiger Zeit auch ausserhalb der Küche aufhält. Auf T-Shirts und Socken oder eben als Luftmatratze. Sie ist aber auch super, die grüne Powerfrucht.

Donut

Ausgelöst hat ihn wahrscheinlich Homer Simpson, den Trend mit dem Donut. Auf jeden Fall sind die zuckerglasierten Ringe Als Tassen, Kissen, Luftmatratzen und Deko-Objekte längst kein Geheimtipp mehr. Aber er ist cool und zeitlos, der Donut-Trend!

Meerjungfrau

Genauso wie das Einhorn sind auch die Meerjungfrauen Geschöpfe der Fantasie und zahlreicher Märchen. Spätestens seit die kleine Meerjungfrau Arielle ihren Traumprinzen an Land gesucht hat, wissen wir: Unter dem Meer, da ist es doch viel schöner. Daraus wird Jahre später ein Riesentrend. Schwimmreife mit Meerjungfrauenschwanz, Kuscheldecken für kalte Füsse, sogar ein Unterwasser-Schwimmkurs ist möglich, um sich das beliebte Wasserwesen zu verwandeln.

Und welche Trendmotive haben sich bei Ihnen festgesetzt?