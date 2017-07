Was ist Mokuru?

Der Mokuru ist, wie der Fidget Spinner übrigens auch, ein Spielzeug, das es bereits seit einigen Jahren auf dem Markt gibt. 2010 in Japan produziert, ist er bisher ein Nischenprodukt geblieben. Der aus japanischem Buchenholz gefertigte Zylinder ist an den Enden dünner als in der Mitte und an beiden Seiten mit einer Latexfläche bestückt. Vom Hersteller wird er als Tischspielzeug beschrieben, dass die Geschicklichkeit fördern und Spass machen soll.

Wie funktioniert der Mokuru?

Die Bedienung ist simpel. Der Mokuru wird auf einer Fläche angestubst, kippt um und stellt sich je nach Wucht des Stosses nach ein, zwei oder sogar drei Längen wieder auf. Ähnlich einem Stehaufmännchen. Man kann das Holzspielzeug aber auch schon nach einem Stoss wieder auffangen und in eine andere Richtung lenken, an eine zweite Person weitergeben oder weitere Mokurus ins Spiel bringen. Dadurch soll die Geschicklichkeit in den Händen und das Zusammenspiel zwischen Augen und Händen gefördert werden.

Tipps und Tricks

Wie beim Fidget Spinner auch, gibt es bereits Videos auf Social Media, in denen verschiedenste Tricks mit dem Mokuru gezeigt werden. So lässt sich das Tischspielzeug nicht nur auf Oberflächen rumrollen, man kann damit jonglieren, ihn auf Handfläche oder Handrücken drehen oder über die Fingerknöchel wandern lassen. Schlussendlich ist der Mokuru aber limitiert in dem, was man damit anstellen kann. Ein klassisches Fidget Spielzeug.

Alltagstauglichkeit

Im Gegensatz zu den Handspinnern hält die Faszination um den Mokuru länger an. Gerade Kinder können sich sehr gut damit beschäftigen. Es ist die Grösse und Handlichkeit des Holzspielzeugs – ein praktisches Mitbringsel im Restaurant beispielsweise, das die Kinder für eine Weile beschäftigt und keine Sauerei macht.

Tatsächlich verbessert sich die Koordination der Hände schon nach kurzer Zeit

Wir haben den Mokuru in der Redaktion getestet. Er ist auffallend laut. Während der Fidget Spinner fast geräuschlos in der Hand kreist, ohne dass man sich gross darauf konzentrieren muss, ist der Mokuru ein Spielzeug, dass vollste Aufmerksamkeit verlangt. Macht natürlich Sinn, soll doch die Geschicklichkeit verbessert werden. Ob das Holzspielzeug allerdings in Klassenzimmern oder Büros gut ankommt wagen wir zu bezweifeln. Beim Spielen wird schnell klar: der Mokuru ist laut und daher nur für die Freizeitbeschäftigung geeignet, wenn sich niemand um einen herum konzentrieren muss. Unserer Meinung nach ist das Spielzeug aber interessanter für Kinder, als ein Fidget Spinner. Nach den ersten tollpatschigen Versuchen wird man nämlich tatsächlich besser in der Koordination mit dem Mokuru. Das Ziel der japanischen Erfinder ist damit erreicht.

Lernen neu lernen

Der Neurostrategist und Trainer Erhard Rüttimann nutzt den Mokuru seit ein paar Monaten erfolgreich in seinen Workshops für Führungskräfte. «Hält man den Mokuru in der Hand. entsteht sofort der Drang etwas damit zu machen. Dabei entstehen neue, neurologischen Verbindungen im Gehirn, die wieder echter Lernen stimulieren». Laut Rüttimann hat das Holzspielzeug also das Potenzial, Menschen mit einer Konzentrations- oder Lernschwäche auf natürliche Weise zu helfen.