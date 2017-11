Uber ist ihr zu gefährlich: Ami-Journalistin fordert Taxidienst ohne muslimische Fahrer

Letzte Woche wurde die rechtspolitische Journalistin Laura Loomer von den Fahrdiensten Uber und Lyft gesperrt. Grund dafür war ein rassistischer Tweet der Amerikanerin, der im Internet für Furore sorgte.

«Ich werde zu spät zur NYPD-Pressekonferenz kommen, weil ich 30 Minuten lang keinen nicht muslimischen Taxi-, Uber- oder Lyft-Fahrer finden konnte. Das ist verrückt!», twitterte die Journalistin letzten Mittwoch.

Ihre Angst bezieht sich auf die Terror-Attacke an Halloween, als der Uzbeke und IS-Anhänger Sayfullo Saipov (29) mit einem Pick-up acht Menschen in New York tötete. Der Terrorist hat die letzten sechs Monate als Taxifahrer für Uber gearbeitet.

Shitstorm ausgelöst

Scheinbar Grund genug für Loomer, nie wieder bei einem Moslem ins Auto zu steigen. «Jemand muss eine nicht-islamische Form von Uber gründen, weil ich nie wieder einen muslimischen Immigranten unterstützen möchte», forderte sie in einer weiteren Nachricht auf Twitter.

Doch statt Zuspruch löste ihr Tweet im Netz einen Shitstorm aus. «Es tut mir leid, dass dein Rassismus und deine religiöse Intoleranz dich belästigt haben», schrieb ein User. Andere forderten, sie solle doch in Zukunft besser zu Fuss gehen.

Von Uber und Lyft gesperrt

Die Fahrdienste Uber und Lyft reagierten auf die rassistische Äusserung, indem sie Loomers Account sperrten. Das teilten die Pressesprecher der Unternehmen dem «Independent» mit.

Die Journalistin, die auf Twitter über 100'00 Follower hat, war über die Sperrung gar nicht erfreut: «Uber stellt einen islamistischen Terroristen ein, aber sperrt eine konservative Journalistin, die berechtigerweise mehr Sicherheit fordert», schrieb sie. Auf ihrem Instagram-Profil fügte sie hinzu: «Ich stehe zu 100 % zu dem, was ich gesagt habe und werde mich niemals dafür entschuldigen!»

Es ist nicht das erste Mal, dass Uber einen User wegen rechtsextremen Äusserungen gesperrt hat. Im Zuge der Ausschreitungen bei einem Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville letzten Sommer wurde ein rechtsextremer Aktivist gesperrt, nachdem er einen Uber-Fahrer mit rassistischen Äusserungen beleidigte, und anschliessend von ihm aus dem Auto geschmissen wurde.

