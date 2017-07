Vom Reformator zur Playmobil Figur

2017 steht im Zeichen von Doktor Martin Luther. Am 31. Oktober jährt sich der Ursprung der Reformation dann zum fünfhundertsten Mal. Bereits im 2015 hat sich die Nürnberger Tourismuszentrale an das Projekt «Martin Luther als Playmobil Figur» gesetzt. Ziel war es, ausländische Gäste damit anzusprechen, die das kulturelle Erbe des Reformators näher kennenlernen wollen. Quasi ein Repräsentant in kleiner Form für alle Städte, in den Luther einst war und wirkte. Also eigentlich nicht zwingend eine Spielfigur fürs Kinderzimmer.

Ausverkauft, vergriffen, auf dem Schwarzmarkt

Nur gerade 34'000 Figuren wurden im ersten Durchlauf bestellt. Den Riesenboom, der die kleinen Luther-Figur auslöste, war nicht abzusehen. Innert 72 Stunden hatte die Tourismuszentrale kein einziges Exemplar mehr an Lager. Da die Figur in, zur Nachfrage, kleinem Verhältnis produziert wurde, tauchte sie als vergriffenes Sammlerobjekt auf dem Schwarzmarkt an, die Preise teilweise absurd hoch. Mittlerweile wurden etliche Luther-Figuren nachproduziert, mittlerweile gingen bereits 900'000 über den Ladentisch. Produziert sind aber über 1 Million Exemplare.

Doktor Martin Luther aus Plastik

Langes Haar, das schwarze Barrett drüber, eine weisse Feder in der einen, eine offene Bibel in der anderen Hand. Die typisch runden Augen und das Halbmond-Lachen, wie es bei den Figuren aus dem Hause Playmobil üblich ist. So sieht er aus, der Martin Luther aus Plastik, gerade einmal 7.5 Zentimeter gross. Luther ist übrigens eine der wenigen Figuren, die bei Playmobil einer Vorlage nachempfunden wurde. Während bei Lego beispielsweise Star Wars oder Batman, aber auch reale Personen wie Albert Einstein oder Steve Jobs als Vorlage dienen, kauft Playmobil nur sehr selten Lizenzen. Sie möchten sich lieber auf die Fantasie der Kinder konzentrieren. Allerdings ist der Playmobil-Luther ja nur im Auftrag erstellt worden und keine Eigenproduktion der berühmten Spielzeugfirma.

Grosser Skandal um kleine Figur

Natürlich bleibt ein solch grosser Andrang nicht unbemerkt und es hat auch nicht lange gedauert, bis ein erster «Skandal» gefunden war. Auf der von Luther getragenen Bibel steht auf einer Seite «Bücher des Alten Testaments ENDE» und auf der anderen Seite «Das Neue Testament übersetzt von Doktor Martin Luther». Sollte das etwa eine Anspielung darauf sein, dass Martin Luther das Ende des Alten Testaments verkündet? Bei den jetzt produzierten Figuren fehlt das Wort auf der linken Bibelseite jedenfalls.

Am 31. Oktober 2017 jährt sich der Tag der Reformation in Deutschland und Österreich zum fünfhundertsten Mal, in der Schweiz wird der Reformationstag jeweils am ersten Sonntag im November gefeiert. Der Aktualität der Geschichte ist es dann wohl auch zu verdanken, dass die kleine Playmobil Figur so grosse Aufmerksamkeit bekommt. Sogar Museen verkaufen den Plastik-Luther mittlerweile in ihren Shops. Das Lutherjahr wird in Deutschland ausserdem mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert, bei denen die Geschichte und das Erbe des Reformators behandelt werden.