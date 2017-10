Öffentliche Videoüberwachung

Mehr als 20'000 Kameras filmen uns in der Schweiz jeden Tag. Bund, Kantone und Gemeinden müssen vermehrt auf Überwachungsstaat machen, um bei Zwischenfällen Beweismaterial zu haben. Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Zug, in Trams und Bussen, in Unterführungen, Einkaufszentren oder Kinos sind immer mehr sogenannte Dome Kameras installiert. Die runden Augen sehen alles, strahlen ein Gefühl von Sicherheit aus und helfen jährlich bei hunderten Vorfällen wie Sachbeschädigung, Einbrüche, Diebstähle und Personenangriffe.

Private Videoüberwachung

Ob in den Ferien, beim Einkaufen, während der Arbeit – in der heutigen Zeit denkt man immer öfter mal daran, was in ebendiesem Moment wohl zuhause los ist. Man sitzt gemütlich am Strand, aber hoffentlich wurde nicht eingebrochen. Auf der Arbeit ist man sich plötzlich nicht mehr sicher: habe ich den Herd ausgeschaltet? Den Wasserhahn zugedreht? Wer solche Szenarien kennt, der weiss, man wünscht sich in einem solchen Moment am liebsten kurz schauen zu können, ob wirklich alles in Ordnung ist. Aus diesem Grund greifen immer mehr private Personen auf eine Überwachungskamera zurück. Praktisch ist ein solches Gerät auf jeden Fall – aber wie weit ist es erlaubt?

Die verschiedenen Systeme

Wer sein Haus oder seine Wohnung überwachen möchte, der muss sich erst einmal fragen, welcher Bereich ist mir wichtig. Man kann natürlich auch das ganze Haus verkabeln, meistens fühlt man sich aber schon mit einer Kamera vor der Haustür relativ sicher.

Überwachungskamera vor der Haustüre

In Neubauten ist sie längst Standard, die integrierte Überwachungskamera im Klingelsystem. Gerade in grossen Wohnblöcken gern gesehen, damit man weiss, ob der Postbote oder der Besuch unten klingelt oder es vielleicht doch nur der Nachbar ist, der seine Schlüssel vergessen hat. Die Sicht beschränkt sich hier allerdings auf den direkten Bereich vor der Haustüre und es wird (in den meisten Fällen) auch keine Aufnahme gespeichert. Wer sich privat ebenfalls eine solche Kamera für das Einfamilienhaus oder die Wohnung zulegen möchte, es gibt verschiedene Systeme, die man selbst an die Klingel anhängen kann oder die sich durch Bewegungsmelder einschalten, wenn jemand vor der Haustür steht. Neuste Modelle lassen sich auch ganz einfach ins Smart Home integrieren.

Überwachung im Aussenbereich

Wer sein Haus rundum im Blick haben möchte, der greift auf ein Modell für aussen oder gleich mehrere Outdoor-Kameras zurück. Diese gibt es in den verschiedensten Varianten, die sich in Auflösung und Funktion unterscheiden, oft auf Bewegung reagieren und nicht selten mit einer Nachtsicht Funktion ausgestattet sind. So kann man auch im Urlaub ab und zu kurz sicher gehen, dass nicht eingebrochen wurde und keine Naturgewalt den Garten verwüstet hat. Allerdings ist die Aufzeichnung des Aussenbereichs auch die heikelste aller Versionen, rechtlich gesehen.

Informieren Sie sich beim Kauf einer Überwachungskamera also unbedingt vorher, wie die rechtliche Situation genau ist und achten Sie darauf, dass Sie sich im gesetzlichen Rahmen bewegen. Ein Überwachungssystem im privaten Bereich ist nämlich nur soweit erlaubt, als dass es die Privatsphäre anderer Personen nicht verletzt. Sie muss dem Zweck der Sicherheit gelten und die Grundsätze der Verhältnismässigkeit befolgen. Konkret heisst das, wenn Sie wissen wollen, wie oft und wann Ihr Nachbar den Briefkasten leert oder die Blumen giesst, dann fragen Sie ihn bitte. Eine private Überwachungskamera die öffentlichen Raum oder andere Grundstücke filmt ist streng verboten. Überlegen Sie sich selbst, ob Sie sich über ein Video von sich freuen würden, dass Ihr Nachbar aufzeichnet, weil er viel mehr filmt als den privaten Bereich um sein Haus.

Auf dem Markt gibt es unzählige Systeme, die in Frage kommen. Praktisch sind Überwachungskameras die keine Kabel haben und die Aufzeichnung per WLAN übertragen. So können Sie auch unterwegs mit dem Smartphone auf den Feed oder die Aufzeichnung zurückgreifen. Bei einer günstigen Kamera ist man in diesen Funktionen oft eingeschränkt. Werden die Daten lokal auf einem Chip in der Kamera gespeichert ist die Installation zwar leichter, dafür kann die Aufnahme auch verschwinden, sollte jemand die Kamera klauen oder entfernen. Zeichnet die Kamera in HD Qualität auf, könnte ebenso der Speicher sehr schnell voll sein und man muss ständig prüfen, ob noch genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Innenraumüberwachung

«My home is my castle», da mach ich was ich will und filme wen ich will, richtig? Falsch – obwohl Sie sich in Ihrem privaten Bereich befinden, können Sie nicht einfach überall eine Überwachungskamera installieren. Wichtig ist, dass Sie Personen entsprechend informieren, die sich im Sichtfeld der Kamera befinden. Familienmitglieder werden das sicher wissen, zeichnet die Kamera aber den Besuch oder Arbeiter in Ihrer Wohnung auf, müssen diese informiert sein und können die Aufnahme natürlich verweigern.

Logischerweise werden Sie kaum eine Überwachungskamera brauchen, um Ihren Esstisch aufnehmen zu können. Im Innenraum kommen meistens Lösungen zum Einsatz, die ein Bild aus dem Kinderzimmer übertragen. Das kann via WLAN und Smartphone funktionieren oder mit zwei Monitoren, ein Babyphone mit Kamera sozusagen. Es gibt sogar Apps, mit denen man zwei Handys ganz einfach zum Babymonitor umfunktionieren kann. Kabel und Chip kommt bei dieser Variante weniger in Frage, es geht um Live-Übertragung, damit man sichergehen kann, dass dem Kind nichts passiert im Schlaf und so weiter.

Welche Kamera passt zu mir?

Einfach loslaufen und eine Überwachungskamera kaufen ist Blödsinn. Überlegen Sie sich was Sie brauchen und ob Sie überhaupt das entsprechende Netzwerk oder Smart Home haben, um das Gerät optimal nutzen zu können. Beim Preis werden Sie schnell Unterschiede bemerken, je nachdem was das Gerät kann. Vor allem die Auflösung (HD oder Standard), Nachtsicht Funktion, das Melden von Bewegung, Fernzugriff und der abgedeckte Bereich von Bild oder Video sind da ein Thema. In den meisten Fällen reicht eine günstige Überwachungskamera, man braucht kein ganzes Überwachungssystem. Es gibt Überwachungskameras, die bereits unter 100 Schweizer Franken erhältlich sind und mit HD Video (Qualität 720p) begeistern. Unbedingt achten sollte man darauf, ob die Überwachungskamera WLAN fähig ist, das könnte fast der entscheidenste Punkt sein.

Daten- und Persönlichkeitsschutz

Obwohl sich heute jeder eine Überwachungskamera zu einem erschwinglichen Preis zulegen kann: mit dem Kauf kommt auch Verantwortung. So heisst es im Schweizer Gesetz, dass eine Videoüberwachung nur dann rechtmässig ist, wenn sie durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse gerechtfertigt ist. Genau nachlesen was erlaubt ist und was nicht können Sie auf der Webseite des Bundes.