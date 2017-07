Der Ava Zyklustracker

Der Name klingt nicht nur futuristisch, er ist auch Programm. Der, zu grossen Teilen in der Schweiz entwickelte und getestete Zyklustracker, sieht modernen Wearables und Smartwatches sehr ähnlich. Einziger optischer Unterschied: dem silbernen Kern des Trackers fehlt ein Display, die Daten werden alle in der dazugehörigen App geführt und angezeigt.

Die Hintergründe

Lea von Bidder, Mitbegründerin von Ava, bringt es auf den Punkt. Für Frauen existieren zwar viele verschiedene Möglichkeiten ihren Zyklus zu verfolgen, allerdings erscheinen die meisten davon altmodisch und kommen oft zu spät. Als Frau möchte man sich gerade in Sachen Kinderwunsch auf die fruchtbaren Tage vorbereiten können und nicht unter Druck stehen, weil man erst auf den letzten Drücker von Hilfsmitteln darauf aufmerksam gemacht wird, wenn sich das Fruchtbarkeitsfenster schon fast wieder geschlossen hat. Gleichzeitig gibt es trotz zahlreicher Theorien keinen gefestigten Plan, wie der Eisprung bei einer Frau abläuft – das ist von Frau zu Frau unterschiedlich und hängt stark von persönlichem Befinden und Umwelteinflüssen ab.





Die Methoden, die Lea von Bidder und ihre Kollegen auf dem Markt gefunden haben schienen altmodisch. Es war also höchste Zeit, ein so prominentes Thema, das Millionen Frauen auf der ganzen Welt beschäftigt, ins 21. Jahrhundert zu holen. Die Idee für den Ava Zyklustracker war geboren. Der Ava Zyklustracker wurde zusammen mit anderen Messgeräten anhand einer Studie der Universität Zürich getestet. Insgesamt 91 Probanden zwischen 22 und 42 Jahren haben daran teilgenommen.

Wie funktioniert der Ava Zyklustracker?

Ava ist ein Wearable, das Frau in der Nacht trägt. Die Sensoren messen neun verschiedene Werte des Körpers, anhand derer nach einem speziell entwickelten Algorithmus errechnet wird, wann die nächste fruchtbare Phase einsetzt. Die Studie der Uni Zürich ergab eine 89-prozentige Trefferquote bei der Anzeige 5.3 fruchtbarer Tage pro Zyklus. Durch die frühzeitige Ankündigung der fruchtbaren Phase haben Paare mit Kinderwunsch die Möglichkeit, ihren Geschlechtsverkehr entsprechend zu planen und die Chancen einer Schwangerschaft quasi zu verdoppeln. Anzumerken ist, dass natürlich keine Garantie besteht – das persönliche Befinden spielt eine grosse Rolle. Wenn man sich selbst stresst und unter Druck setzt, reagiert der Körper entsprechend.

Übrigens kann der Ava Zyklustracker auch während der Schwangerschaft weiter verwendet werden und liefert wertvolle Infos zum körperlichen Befinden.

Wie misst der Tracker die fruchtbaren Tage?

Das positive an Ava ist, dass man den Tracker nicht 24 Stunden am Arm tragen muss. Es ist also einerseits komfortabel und andererseits ist die Privatsphäre dadurch auch geschützt. Wir Schweizer sind ja dafür bekannt, dass wir Themen wie den Kinderwunsch nicht gerne an die grosse Glocke hängen.

Mit Hilfe von Sensoren misst Ava in der Nacht neun physiologische Parameter: Ruhepuls, Hauttemperatur, Herzfrequenzvariabilität (HRV), Schlafqualität, Datenqualität, Durchblutung, Atemfrequenz, Bewegung, Wärmeverlust, Bioimpedanz. Da sich in der klinischen Studie gezeigt hat, dass diese Messwerte sich in der Ovulationsphase verändern, kann Ava ziemlich genau, in Echtzeit, die fruchtbare Phase vorausbestimmen.

Was macht Ava einzigartig?

Wir haben zum Zeitpunkt dieses Artikels kein Produkt gefunden, welche auf ähnliche Weise so präzise den Zyklus bestimmen können. Ausserdem ist der Tracker von hoher Qualität und wird in zahlreichen Foren im Internet als sehr gut und akkurat bewertet. Er verspricht auch keine Wunder. Immer noch überraschend viel werden im Internet die verrücktesten Methoden und Hausmittelchen angepriesen oder diskutiert, einige davon würde ich geradeheraus als Quälerei des weiblichen Körpers bezeichnen.

Es ist nicht notwendig Urinwerte zu messen, man muss sich keine Messgeräte in den Körper einführen und keine Medikamente einnehmen. Simpel gesagt ist der Ava Zyklustracker eine perfekte Methode für Paare, sich auf natürliche Weise der Fruchtbareitsphase anpassen möchten.

Für wen ist Ava geeignet?

Offensichtlich ist Ava für Frauen geeignet, die schwanger werden wollen – oder eben Paare. Für den Partner ist es übrigens sehr empfehlenswert, dass er sich ebenfalls mit den Werten der Partnerin auseinandersetzt. Es ist ein spannender Einblick und hilft dem Mann, sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Und obwohl das Hauptklientel der Firma Frauen mit Kinderwunsch sind, ist der Ava Tracker für jede Frau geeignet, die ihren eigenen Körper besser kennenlernen möchte. Durch die Vorankündigung des kommenden Zyklus, kann man sich physisch und mental besser auf diese Phase vorbereiten. Es kann durchaus sein, dass man dadurch gewisse Muster erkennt, die man vorher nicht in Zusammenhang mit der Ovulationsphase gesetzt hat. Müdigkeit, Durchfall, Kopfschmerzen oder Migräne beispielsweise.