Ungewohnt unpünktlich! Zug in Japan fährt 20 Sekunden zu früh ab

Was fluchen wir über die SBB, wenn die S-Bahn mal fünf Minuten Verspätung hat. In Japan gibt es diese Probleme nicht. Weder Pendler noch Bahnunternehmen haben Grund, sich zu beschweren. Denn die Japaner sind an Pünktlichkeit kaum zu überbieten. Im Jahr beträgt die Verspätung von Zügen im Fernverkehr nämlich im Schnitt nur 36 Sekunden.

Am Dienstag war es wieder einmal soweit: Ein Zug in Tokio fuhr nicht fahrplanmässig ab. «Japan Today» zufolge fuhr er nicht um 9:44 Uhr ab, sondern 20 Sekunden früher.

Obwohl der nächste Zug nur vier Minuten später gekommen wäre, liess es sich «Tsukuba Express» nicht nehmen und entschuldigte sich öffentlich für die Mini-Verspätung:

«Wir entschuldigen uns zutiefst für die schweren Unannehmlichkeiten, die unseren Kunden bereitet wurden. Weil japanische Züge normalerweise so pünktlich ankommen, planen manche Passagiere ihre Abfahrt so genau, dass sie genau auf die Minute am Gleis erscheinen», heisst es in der Mitteilung. Der Bahnbetreiber habe sich ernsthafte Sorgen gemacht, dass mit dem Verpassen des geplanten Zuges einige Anschlusszüge nicht erreicht werden könnten und am Ende einige zu spät zur Arbeit oder zur Schule kommen.