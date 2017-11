Unterstützung von der neuen Frau ihres Ex: Frau bekämpft Krebs dank Spendengelder

Bei Nicola Hitchen aus Cheshire wurde vergangenen März Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Der Tumor breitete sich so dermassen aus, dass die Ärzte in England der 41-Jährigen nicht mehr viel Zeit gaben. Doch ganz nach dem Motto «Alles oder nichts» gab die tapfere Frau nicht auf: Sie reiste zu einem Spezialisten in die Türkei und machte dort ihre Chemotherapie. Mit Erfolg!

Wie «Independent» nämlich berichtet, habe sich der Krebs seit ihrer ersten Behandlung im Juli enorm zurückgezogen. Insgesamt 80'000 Pfund (rund 105'000 Franken) legte sie für alle bisherigen Behandlungen auf den Tisch. Um die Therapie am Bosporus fortsetzen zu können, braucht sie weitere 50'000 Pfund. Geld, dass sie nicht hat.

Ihr Ex-Mann Andy Hitchen und seine neue Frau Claire haben sich deshalb etwas überlegt und eine Crowdfunding-Seite gegründet. Für die beiden sei es selbstverständlich gewesen, dem Zweifach-Mami unter die Arme zu greifen. «Nicola ist eine ausgezeichnete Mutter und sehr stolz auf ihre beiden Jungs. Sie mag es sehr, wie sie mit unserer dreijährigen Tochter umgehen», so Claire weiter. Insgesamt sind bis dato über 20'000 Pfund zusammen gekommen.

«Ich bin völlig überwältigt – vor allem Claire war unglaublich», so Nicola Kitchen. Sie hätte nicht mit solch einer grossen Unterstützung gerechnet. Das habe die Patchwork-Familie enorm zusammengeschweisst. Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass die kommenden Behandlungen ähnlich erfolgreich verlaufen, wie ihre letzten.