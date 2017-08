Urin-Mundwasser und Blei-Facials: 10 krasse Beauty-Rituale von früher

1. Akzentuierte Venen

Während der Vorrevolutions-Ära in Frankreich lag blasse Haut dank Frauen wie Marie Antoinette voll im Trend. Mit blasser Haut kommen Venen automatisch besser zur Geltung, was äusserst erstrebenswert war. Wer die krasse Blässe noch etwas verschärfen wollte, malte sich mit blauem Stift die Venen noch an.

2. Blei-Facials

The 18th century #beauty and #fashion trends were all about opulence, creativity and boldness! http://t.co/OXblXAZiO7 http://t.co/r0rWgE9JhJ — NICHE (@NicheApothecary) 2013-07-22 14:22:09.0

Das 18. Jahrhundert war die Ära der blassen Haut. Neben dem Anmalen der Venen, entstand auch das Ritual, sich mit einer Mischung aus weissem Blei und Essig zu schminken. Manchmal kam da auch noch ein Hauch von rotem Blei dazu, um rosige Bäckchen vorzutäuschen.

Nachdem diese Praktik ausstarb, war es übrigens der neuste Schrei, Arsen zu essen. Das sollte dazu führen, dass der Teint weisser und ebenmässiger wird. Neben dem Sterben, natürlich.

3. DIY-Wangenrouge

Queen Victoria by Bassano (1882) http://t.co/MjXNWbJ31W — Kings and Queens (@kingqueenfeed) 2013-07-22 14:22:09.0

Während der Viktorianischen Ära gab es dank der Queen nicht viel Schminke. Sie sah Schminke als etwas, was nur für Schauspieler und Prostituierte war. Um den Mangel an Rouge zu kompensieren, haben sich viele Frauen ihre Lippen gebissen und ihre Backen gekneift, bevor sie potenzielle Ehemänner trafen. Nur scheint es, dass sie das jedes Mal richtig fest und über längere Zeit machen mussten, bis es tatsächlich was brachte. Ouch.

4. Augenwimpern-Entfernung

Jetzt wo sich alles in der Beauty-Welt um lange Wimpern dreht, ist es schwer zu glauben, dass sich Frauen im Mittelalter die Wimpern entfernen liessen. Sogar die Augenbrauen kamen bei manchen weg. Dieses Ritual sollte dafür sorgen, dass andere Gesichtszüge mehr zur Geltung kamen.

5. Schwarze Zähne

For hundreds of years, Japanese women dyed their teeth black for beauty standards. This was called Ohaguro. http://t.co/2gppnIlis2 — Seriously Strange (@SeriousStrange) 2013-07-22 14:22:09.0

Wieder ein krasser Gegenzug zur heutigen Norm: Ein japanischer Beauty-Trend in der Meiji -ra war die Praktik, sich die Zähne schwarz zu färben. Ohaguro, wie man die schwarzen Zähne nennt, hat man hergezaubert, indem man einen auf Eisen-basierte, schwarzen Trank zu sich nahm, der mit Zimt und anderen Gewürzen vermischt wurde.

6. Portugiesisches Urin-Mundwasser

Im Gegenteil zu den Japanern, legten die Römer grossen Wert auf ein strahlend weisses Lächeln. In der Antike war die Dentaltechnologie leider noch nicht sehr fortgeschritten und die Zähne gesund zu halten war eine grosse Herausforderung. Die Römer waren fest davon überzeugt, eine Lösung gefunden zu haben: Der Urin der Portugiesen. Der Urin wurde in Gläsern von Portugal importiert. Der war laut den Römern ein viel stärkeres Reinigungsmittel als ihr eigener Urin.

7. Kontrolliertes Bluten

Aristokratische Frauen im sechsten Jahrhundert strebten nach dem schneeweissen Trend-Look, der auch damals schon die Runden machte. Den erreichten sie durch «kontrolliertem Bluten». Sie liessen sich so viel von ihrem Blut ablassen, bis sie ihre gewünschte Blässe erreicht hatten. Eine Praktik, die eher negative Auswirkungen auf die Lebenserwartung hatte.

8. Das Krokodil-Kot-Bad

Die Griechen und Römer haben in der Antike eine sehr spezielle Zutat für ihre Bäder benutzt: Krokodil-Kot. Die Mischung aus Erde und dem frisch ergattertem Kot soll den Körper straffen. Zudem wurden daraus Gesichtsmasken gemacht, die eine Anti-Aging-Wirkung haben sollten. Unüberraschenderweise werden diese Rituale heute nicht mehr eingesetzt.

9. Die Bandwurm-Diät

Im 18. Jahrhundert war in England eine schlanke Figur von höchster Wichtigkeit. Um das zu erreichen, griff man zu dieser Zeit zu extremen Mitteln. Die «Bandwurm-Diät» wurde sehr schnell zum geheimen Abnehm-Tipp vieler Frauen. Dafür schluckte man eine Pille mit sanierten Bandwurm-Larven, die den Bauch der Person dann zu ihrem neuen Zuhause machten. Die Würmer nahmen konsumierte Kalorien und Nährstoffe zu, was zu Gewichtsverlust führte. Die Würmer wurden grösser und grösser und mussten daraufhin wieder entfernt werden - ein äusserst unangenehmer Prozess. Glücklicherweise war dieser Trend so schnell wie er aufgekommen ist, auch wieder verschwunden.

10. Perücken-Schmalz

Voluminöse Haare sind seit eh und je ein Symbol der Schönheit. Da man früher nicht einfach im Supermarkt Volumenshampoo kaufen konnte, nutzte man Perücken. Viktorianische Perücken wurden aus hölzernen Gestellen gemacht, über die man Haare drapierte. Diese wurden dann mittels Bären- und Rindschmalz an den Kopf geklebt. Diese leckere Mischung war besonders reizend für Ratten, die sich gerne darin versteckten, wenn sie gerade nicht benutzt wurden. Darum wurden schliesslich «Perücken-Käfige» erfunden. Was man für die Schönheit nicht alles macht!