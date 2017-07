Vekehrssünder in Spanien überführt: Solothurner trickst Blitzer mit «James Bond»-Nummernschild aus

Das Gadget, das ein Solothurner an seinem Motorrad angebracht hat, könnte glatt aus einem James Bond Film stammen. Um Geschwindigkeits- und Radarkontrollen zu entgehen, besorgte er sich ein Nummernschild, das sich per Knopfdruck hoch- und wieder runter klappen lässt.

Nun ist der Schweizer in Spanien aber doch einer Polizeikontrolle ins Netz gegangen. Eine Strassenpatrouille in Girona beobachtete, wie der Fahrer ohne sichtbares Nummernschild unterwegs war und hielt ihn an. Doch nach dem Anhalten stellte die Polizei fest, dass die Töffnummer plötzlich wie von Geisterhand wieder aufgetaucht war. Bei einer Fahrzeugkontrolle entdeckten sie dann den Schwindel.

Der Verkehrssünder wurde jetzt von den Spanischen Behörden zu einer Busse von 6000 Euro (ca. 6600 Franken) verurteilt.