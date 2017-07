Verbotene Klogänge und anhaltende Rückenschmerzen: So abenteuerlich kann eine Fahrt in die Heimat sein

Jedes Jahr fahre ich rund 1600 Kilometer in meine Heimat hin und die gleiche Strecke wieder zurück. Nach mehr als zehnjähriger Erfahrung habe ich mich mittlerweile an die lange Strecke gewöhnt. Dennoch ist es immer wieder aufs Neue eine enorme Herausforderung, die 15- bis 20-stündige Tour im Auto zu verbringen.

Zur Aufklärung: Meine Familie stammt aus Presevo. Einer serbischen Stadt, die zu 90 % von Albanern bewohnt wird und an der Grenze zu Mazedonien und dem Kosovo liegt. Beide meiner Elternteile sind aus diesem Gebiet. Deshalb haben wir viele Verwandte dort, die wir so oft es geht besuchen. Wir, das sind mein Vater, meine Mama, mein Bruder und ich.

Die Vorbereitung

Wie für jedes Abenteuer muss auch hier die Vorbereitung reibungslos verlaufen: Genug Essen besorgen, die Nackenkissen in der Garage suchen und natürlich die Reisepässe auf ihre Gültigkeit prüfen.

Bevor es aber in die Heimat geht, muss zuerst abgemacht werden, wann wir starten. Abgemacht ist hier allerdings wohl das falsche Wort, denn eigentlich ist es mein Vater, der das Startzeichen gibt und du musst innert wenigen Minuten bereit stehen. Das kann am Nachmittag um 17 Uhr, aber auch morgens um 4 sein. Meist kommt es so, dass auch hundert andere Schweizer Autos diesselbe glorreiche Idee hatten und genau dann losfahren, wenn wir es tun.

Ist der Wagen getankt und geputzt, kann es dann endlich losgehen. Für die lange Tour sind übrigens die Rollen im Auto klar verteilt: Der Fahrer konzentriert sich ausschliesslich aufs Fahren. Der Beifahrer hält die Augen offen, versorgt die Crew mit Essen und spielt den DJ. Ich und mein Bruder – meist auf der Rückbank – müssen uns anderweitig beschäftigen – und das möglichst leise, denn in den kommenden Stunden wirst du deinen Eltern schon genug auf die Nerven gehen.

Musst du beispielsweise nach nur einer halben Stunde Fahrt aufs Klo, ist das Beste was du in dieser Situation tun kannst, deinen Eltern NICHT Bescheid zu geben. Dialoge wie: «Konntest du nicht zu Hause gehen?« – «Nein, Da musste ich noch nicht!» gilt es deshalb zu vermeiden. Dein Vater wird sowieso nicht anhalten.

Nachdem du dich also beim Naschen und Trinken bewusst zurückgehalten hast, damit du deine Blase nicht auf die Probe stellen musst, steht nach einigen Stunden (endlich) die erste Pause an. Du erledigst dein Geschäft und machst noch ein paar Dehnübungen in der Hoffnung, dass deine Rückenschmerzen verschwinden.

Weiter gehts. Die Musik an deinen Kopfhörern hast du dir schon so lange angehört, bis sie dir verleidet ist. Ausserdem willst du den Akku deines Smartphones für noch langweiligere Momente sparen. Du legst dich schlafen. Zumindest versuchst du es. Weil sich aber allein das Finden der geeigneten Schlafposition als Herkulesaufgabe herausstellt, wirst du regelrecht gezwungen, aus dem Fenster zu schauen und über Gott und die Welt nachzudenken. Vor allem denkst du aber darüber nach, wie du die noch verbleibenden Autostunden überleben kannst.

Irgendwann nickst du dann doch ein. Was sich anfühlt, als hättest du die Hälfte der Strecke verpennt, stellt sich dann leider nur als ein, zwei Stunden heraus. Also hängst du wieder rum und isst ab und zu etwas – bis der erste Grenzübergang ansteht. Zur Info: Weil ich aus dem St. Galler Rheintal komme, fahren wir über Deutschland via Österreich und Ungarn nach Serbien.

Statt jedes Auto bei tropischen Temperaturen zügig abzuchecken und dann durchzuwinken, lassen sich die ungarischen Zollbeamten gerne Zeit. Sehr viel Zeit. Das führt zu Stau. Kilometerweitem Stau. Dass die Autofahrer mittlerweile schon mehrere Stunden auf dem Dach haben und verständlicherweise keine Lust auf die Warterei haben, scheint die Zollbeamten nicht sonderlich zu interessieren. Hupen und aus dem Fenster schreien beschleunigt das Ganze natürlich auch nicht.

Also musst du auch hier versuchen, die Zeit irgendwie zu überbrücken. Du steigst aus, um bei gefühlten 40 Grad ein wenig «frische Luft» zu schnappen, gehst auf das nächste Klo oder drehst ein paar Runden um die hinter dir stehenden Autos. Du blickst in völlig erschöpfte Gesichter, siehst kreischende Babys oder hörst ältere Männer fluchen, die auch beim 13456 Mal nicht verstehen können, warum die Zollbeamten so lange brauchen. Ich kenne den wahren Grund für die langen Wartezeit übrigens auch nicht.

Nach einer gefühlten Ewigkeit schaffst du es dann endlich zum Zollbeamten. Dieser markiert seinen «bösen Blick» und versucht unsere Familie einzuschüchtern. Wir lassen uns unsere Ungeduld jedoch nicht anmerken und so gibt er uns nach der obligatorischen Passkontrolle den Weg frei. Sobald die Schranke hochgeht, entlädt sich jeglicher Frust: Man drückt volle Pulle aufs Gas – als würde man gerade einen Formel-1-Grand-Prix bestreiten.

Der Endspurt

An der serbisch-ungarischen Grenze geht dann alles von vorne los. Dort überschwingt aber die Freude, dass es die letzte Kontrolle ist und so sieht man den serbischen Zollbeamten gelassener entgegen. Das heisst aber keinesfalls, dass sich dort kein kilometerweiter Stau bilden kann.

Hat man das dann auch endlich geschafft, sind es nur noch knapp 600 Kilometer bis nach Presevo. In Anbetracht dessen, wieviele Kilometer und Stunden man bereits hinter sich gelassen hat, ist das ein Klacks. Jetzt werden nochmals alle Kräfte gebündelt, ehe man völlig ausgepowert und verschwitzt sein zweites Zuhause erreicht. Halleluja!