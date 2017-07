Vergiss Despacito! Jetzt kommt der Fidget-Spinner-Sommerhit

Letztes Jahr wars Pokémon GO, dieses Jahr sinds Fidget-Spinner - der Hype, der irgendwann nur noch nervig ist. Die kleinen Handkreisel sind inzwischen in wirklich jedem Laden zu finden. Sogar Apotheken und Tabak-Geschäfter bieten Fidget-Spinner an.

Die schwedische Gruppe Emoj, unter Warner Music Sweden, hat nun eine offizielle Fidget-Spinner-Hymne produziert. Auf einem fröhlichen, typisch schwedischen EDM-Beat singen Kinder über ihr Trendspielzeug. Dabei fallen Lines wie: «Fidget spinners are so cool, so now I'm dropping out of school» - zu deutsch: «Fidget-Spinner sind so cool, jetzt breche ich die Schule ab». Ja, du darfst das peinlich finden. Ist es auch. Hier ist der Clip:

Jetzt bleibt nur noch die Frage: