«Vernichtend für die Sicherheit und Freiheit»: Kurzfilm warnt vor autonomen Killer-Drohnen

Von Roboter-Staubsaugern bis zu selbstfahrenden Autos: In der heutigen Zeit lässt sich mit künstlicher Intelligenz viel anstellen. Doch neben vielen positiven Entwicklungen gibt es natürlich auch solche, die sich negativ auswirken können: Autonome Killer-Drohnen zum Beispiel. Diese fliegen dank Gesichtserkennung und künstlicher Intelligenz durch die Städte und töten anhand definierter Kriterien eigenständig Menschen.

Schon seit geraumer Zeit fordern Kritiker von den Vereinten Nationen ein Verbot solcher Kampfroboter. Sie befürchten, dass die Technologie in falsche Hände geraten und zu einer unkalkulierbaren Bedrohung für die Gesellschaft werden könnte.

Wie genau diese Bedrohung aussieht, hat Professor Stuart Russell von der University of California nun in einem schockierenden Video festgehalten. «Maschinen zu erlauben, sich für das Töten von Menschen entscheiden zu können, wäre vernichtend für unsere Sicherheit und Freiheit», erklärt er unter anderem in seinem Aufruf.