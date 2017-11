Vom Falsch-Sitzer bis zum Käsefüssler: 12 Typen, die das Zugfahren anstrengend machen

1. Der Techno-Freak

Du steigst morgens in den Zug ein und das Einzige, was du willst, ist deine Ruhe haben. Neben dir hockt allerdings ein Junge mit Kopfhörern, der einen Techno-Song so hart fühlt, dass du sogar «Shazam» anmachen könntest, um den genauen Titel ausfindig zu machen.

2. Die Seniorenbande

Same place, different problem: Du willst im Zug einfach nicht gestört werden – den Senioren, die ins Bündnerland reisen, ist dies jedoch herzlich egal. Sie gehen ihre Wanderrouten nochmals Schritt für Schritt durch, begrüssen bei jeder Station ein neues Mitglied und plaudern feucht fröhlich über alte Tage – und das um 7 Uhr morgens!

3. Der Falsch-Sitzer

Dass das ein für alle Mal geklärt ist: Wenn ich in einem Viererabteil alleine sitze, soll sich der Dazugesellte gefälligst nicht direkt mir gegenüber hinsetzen, sondern nimmt Rücksicht auf meine Beinfreiheit und rutscht rüber.

4. Der Loner

Der Loner wartet nur darauf, dass du dich zu ihm setzt. Obwohl du mitten in einer Whatsapp-Diskussion mit deinen Freunden bist, legt er los und fragt dich, wo du herkommst und wohin du gehst. Das Beste, was du in dieser Situation tun kannst, ist diese Fragen kurz und bündig zu beantworten und deine Spotify-Liste anzumachen.

5. Der MC-Liebhaber

Es gibt diesen Spezialisten, der nicht einmal Zeit hat, vor der Zugfahrt etwas zu essen. Zum Glück gibt es aber an den meisten Bahnhöfen eine McDonalds-Filiale in der Nähe. Er vernascht dann im Zug sein Bigmac-Menü, während das ganze Abteil nach fettigem Öl riecht.

6. Der Telefonjunkie

Er steigt mit dem Handy am Ohr ein und steigt mit dem Handy am Ohr wieder aus. Während seiner Fahrt versucht er laut und deutlich seiner Frau zu erklären, dass ihm am Wochenende etwas dazwischen gekommen ist. Du erfährst ausserdem diverse intime Details, die er verdammt nochmal für sich hätte behalten sollen.

7. Die Schulklasse

Eigentlich sind Kinder ja süss – sobald sie sich aber mit anderen Mitschülern im Zug befinden, ändert sich deine Meinung schneller, als dir lieb ist. Mit gefühlten 100 Dezibel (so laut ist ein Ghettoblaster) diskutieren Bettina, Maja und Paul mit Frau Hugentobler über ihre Schulreise, während Sabrina einfach nicht neben Jeton sitzen will und das in Form von Schreien klar zum Ausdruck bringt.

8. Die Militärcrew

Natürlich haben Armeeangehörige körperliche Anstrengung hinter sich und sind nach ihrem Dienst todmüde und froh, endlich sitzen zu können. Doch müssen die immer zu Stosszeiten unterwegs sein? Du läufst Abteil um Abteil, bis du endlich nicht-uniformierte Menschen siehst und Platz nehmen kannst.

9. Der Käsefüssler

Jetzt wirds richtig eklig: Du hast es dir im Zug gemütlich gemacht, als es plötzlich beginnt, nach Schweissfüssen zu riechen. Ein Wanderer hat es sich tatsächlich erlaubt, seine Füsse zu entblössen und damit das ganze Zugabteil anzuekeln. Pfui, das geht gar nicht!

10. Der Besoffene

Besoffene Menschen können durchaus witzig sein – im Zug sind sie aber meist unerträglich. Sie pöbeln rum, nehmen keine Rücksicht auf andere Passagiere und haben überhaupt kein Schamgefühl – für dich bedeutet dies nichts anderes, als das Zugabteil zu wechseln.

11. Der Schwarzfahrer

Pöbeln kann auch der Schwarzfahrer. Er schwört hoch und heilig, ein Billett gelöst zu haben, aber der Automat habe zu lange gebraucht, um das Ticket auszuspucken. So lange Zeit hätte er nicht gehabt, schliesslich musste er ja auf den Zug aufspringen. Nach 100 (lauten) Versuchen den Zugkontrolleur von seiner astreinen Story zu überzeugen, zahlt er dann doch noch seine Busse und wird plötzlich ganz ruhig.

12. Der «Rücksichtsvolle»

Da krieg ich so einen Hals! Als wäre der Zug nicht schon genug voll, gibt es diese Art von Pendler, die sogar ihrem Rucksack oder ihrer Tasche einen Sitzplatz widmen. Erst wenn du fragst, ob hier frei wäre, kommt ihnen in den Sinn, ihr Gepäck zwischen den Sitzen zu schieben oder oben zu verstauen. Das machen sie dann meist mit gesenkter Miene – dir kann das wahrlich egal sein!

Kennst du noch weitere Typen, mit denen du nicht gerne Zug fährst? Lass es uns in den Kommentaren wissen!