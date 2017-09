Von Fifa bis Zelda: 10 Games, die wir auf dem Nintendo 64 geliebt haben

1. Super Mario 64

Es ist wohl das berühmteste Spiel der Nintendo-64-Geschichte. Bei Super Mario 64 geht es darum, Prinzessin Peach aus den Fängen von Bösewicht Bowser zu befreien – das erste Mal in 3D! Nachdem du eifrig Sterne und Schlüssel gesammelt hast, dankt dir Peach mit einem Kuss auf die Nase. Wie süss!

2. Mario Kart 64

Ein anderes erfolgreiches Game mit Mario-Beteiligung ist zweifellos Mario Kart. Wenn du früher zu einem Spielenachmittag eingeladen wurdest und Bananenschalen auf der Strecke verteilt hast, wurden aus Freundschaften schnell Feindschaften.

3. Mischief Makers

Auch bei «Mischief Makers» versuchst du, jemanden zu retten. Auf dem Planeten «Clancer» werden die Bewohner einer Gehirnwäsche unterzogen und ein Professor entführt. Deine Aufgabe ist es mithilfe von einem Robotermädchen namens Marina den Professor zu retten. Ihr müsst euch über Berge bewegen, Hürdenläufe gewinnen oder einfache Matheaufgaben lösen.

4. The Legend of Zelda

Die beiden Zeldas für den Nintendo 64 werden als beste Videospiele aller Zeiten angesehen. Auf der Suche nach dem goldenen Triforce, dem Schlüssel zum Heiligen Reich, bewegst du dich mit Charakter Link durch eine gigantische Welt und musst dich mit Schwertern durchkämpfen.

5. Fifa 98

Viele Fifa-Spieler kriegen heute noch Gänsehaut, wenn sie an den Hallenmodus in Fifa denken. Oder an die Blutgrätschen im Training. Oder an diesen Song. Obwohl die Grafik wirklich zu wünschen übrig lässt, war Fifa schon damals richtig cool.

6. Pokemon Stadium

Bei Pokemon Stadium ist es möglich, Glurak und Co. aus dem Gameboy auf deinen Nintendo 64 zu transferieren und dann gegen die bekannten Arenaleiter anzutreten. Das absolute Highlight aber: Das Minispiel «Schlurps Sushi-Karussell».

7. GoldenEye 007

GoldenEye 007 ist ein Videospiel, das auf dem James Bond-Klassiker Goldeneye basiert. Während sich der Story-Modus komplett an den Film anlehnt, war der Multiplayer-Splitscreen das eigentliche Highlight des Spiels. Vor allem, wenn du deinen Freunden keine Chance gelassen hast.

8. Mortal Kombat

Mortal Kombat wurde als Pendant zu Street Fighter entwickelt. In einem zugegeben sehr gewaltsamen Spiel kämpfst du mit Scorpion, Johnny Cage oder Sub-Zero und kannst deinen Gegner mit Spezialattacken ausschalten. Vor unseren Eltern mussten wir das blutige Spiel immer verstecken.

9. Snowboard Kids

Snowboard Kids ist zweifelsohne neben Mario Kart einer der witzigsten Fun-Racer für den 64. Du sammelst Münzen, kannst mit deinen Freunden um die Wette snowboarden und sie dabei mit Bomben abschiessen.

10. Diddy Kong Racing

Auch Diddy Kong Racing war ein ähnliches Spiel wie Mario Kart. Und auch der Erfolg blieb nicht aus: Laut dem Guinness-Weltrekord-Buch des Jahres 1999 wurde das Spiel in den zwei Wochen vor Weihnachten 1997 800'000 mal vorbestellt.

