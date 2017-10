Von Urinbädern zu blutigen Nasen: 10 Tiere mit äusserst schrägen Paarungsritualen

1. Stachelschwein

Die weiblichen Stachelschweine haben nur wenige Stunden im Jahr Lust auf Sex. Hat das Männchen eines in dieser Zeit entdeckt, richtet er sich in rund sechs Metern Entfernung auf und bedeckt das Weibchen vollständig mit Urin. Ist sie willig, zeigt sie ihm ihren Bauch und der Liebesakt kann starten.

2. Igel

Bei Igeln ist das Paarungsritual keine ungefährliche Geschichte. Damit es nicht blutig endet, müssen die Tiere akrobatisch zur Sache gehen. Weil der Penis des Igels sich in der Mitte des Bauches befindet, muss das Männchen beim Sex seine Partnerin deshalb nur «halb» besteigen.

3. Giraffe

Weniger blutig, dafür aber umso unappetitlicher geht der Paarungsprozess bei Giraffen vonstatten. Das Männchen reibt sich erst mit seinem Kopf das Hinterteil des Weibchens und probiert anschliessend ihren Urin. So stellt es fest, ob das Weibchen bereit für ein Schäferstündchen ist.

4. Weissstirnamazone

Sie sind die einzigen Lebewesen neben dem Menschen, die sich küssen. Nachdem sie Zärtlichkeiten austauschen, wirds aber widerlich: Das Männchen übergibt sich in den Mund des Weibchens.

5. Wintergoldhähnchen

Wintergoldhähnchen sind zwar die kleinsten Vögel Europas, können aber richtig aggressiv sein. Zur Paarungszeit prügeln sie nämlich auf ihr Weibchen ein. Anschliessend werden sie durch die Büsche gehetzt, ehe es zum Schäferstündchen kommt.

6. Seeotter

Ähnlich aggressiv gehts bei den Seeottern zu und her. Während des Liebesspiels fangen sich Weibchen von den Männchen nämlich eine blutige Nase ein. Weshalb es zu diesem «Nasenkuss» kommt ist nicht klar. Vermutlich können sich die Männchen aber so besser an den Weibchen festhalten.

7. Hermelin

Früh übt sich – so könnte man die Paarungszeremonie der Hermelins beschreiben. Nur drei bis vier Wochen nach der Geburt gehen sie in das Nest des Nachwuchs und schnüffeln an den bereits geschlechtsreifen Weibchen. Sie riechen angeblich, welches noch nicht begattet wurde und tun dies dann höchstpersönlich.

8. Laubenvogel

Männliche Laubenvögel müssen sehr kreativ sein. Sie bauen mithilfe von Steinen, Federn und weggeworfenem Plastik ein cooles Heim und benutzen dabei nur eine bestimmte Farbe. Die Weibchen wählen anschliessend die Männchen mit dem schönsten Zuhause.

9. Hammerhai

Wenn weibliche Hammerhaie keinen geeigneten Mann finden, können sie sich zur Not auch ohne Sex fortpflanzen. Auf dieses Phänomen waren Forscher gestossen, als ein Weibchen in einem Zoo in den USA ein Junges zur Welt gebracht hatte, ohne jemals Kontakt zu einem Männchen gehabt zu haben.

10. Schwarze Witwe

Der Name der «Schwarzen Witwe» kommt nicht von ungefähr: Das Weibchen ist so aggressiv, dass es vorkommen kann, dass sie nach der Paarung das kleinere Männchen einfach tötet und ihn zur Fütterung des Nachwuchses verwendet. Deshalb gilt für das Männchen: Nach dem Liebesakt schnell den Abflug machen.

