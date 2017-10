Vor zwei Jahren warf er Tränengas ins Parlament: Schaffhauser will kosovarische Stadt regieren

Ein Schaffhauser als Bürgermeister im Kosovo? Das könnte nach dem 19. November Tatsache sein. Faton Topalli, wohnhaft in Dörflingen im Kanton Schaffhausen, kandidiert für den Posten als Bürgermeister von Ferizaj, einer Stadt im Südosten Kosovos mit über 100'000 Einwohnern. Diesmal will der 53-Jährige jedoch mit seinem Know-How punkten und nicht mit Tränengas um sich werfen.

Rückblick: Vor zwei Jahren fällt die kosovarische Oppositionspartei «Vetëvendosje» (Selbstbestimmung) immer wieder durch das Werfen von Tränengas im Parlament auf. Einer dieser damaligen Petarden-Werfer ist Topalli. Gegenüber albanischen Medien sagt Topalli, er sei beauftragt worden, die Petarden im Parlament zu zünden. Reingeschmuggelt habe diese aber jemand anderes. Er wird trotzdem festgenommen.

Die Polizei war auch der Grund, warum Topalli 1983 von Ferizaj in die Schweiz kam. Dem damals 20-Jährigen drohte in der Heimat eine Gefängnisstrafe, weil er sich mittels illegalen Demonstrationen für die Rechte der Kosovaren innerhalb Jugoslawiens einsetzte.

Heute geht es ihm blendend. Er hat einen Master-Abschluss in Sozialer Arbeit und ist als stellvertretender Wohngruppenleiter in einem Zürcher Jugendheim tätig. Im Kosovo ist Topalli ebenfalls politisch aktiv. Seit mittlerweile vier Jahren sitzt Topalli im Kosovo-Parlament und pendelt deshalb wöchentlich hin und her.

Die letzten Wochen verbrachte der Doppelbürger jedoch ausschliesslich im Kosovo. Er will Bürgermeister werden und seine Heimat auf Vordermann bringen.

«Wie in der Schweiz möchte ich als Politiker ein ganz normaler Mensch sein, der sich ohne Bodyguards bewegt», sagt Topalli gegenüber «watson». Ausserdem wolle er für mehr Stabilität und Ehrlichkeit im Bau-, Schul- und Gesundheitswesen sorgen.

Während ihm seine Wahlkampf-Gegner vorwerfen, dass er zu weit weg von den Geschehnissen in Ferizaj seie, kommt bei seinen Sympathisanten eben dieser Schweizer Background gut an. Topalli sieht sich am 19. November in der Favoritenrollle und würde bei einem positiven Ergebnis natürlich in seine Heimat zurückkehren. Ob es für den ehemaligen Petarden-Werfer am Ende reichen wird?