Vorhang auf für den Black Friday: 8 Fakten zum wichtigsten Shopping-Tag der Welt

1. 22 Tage für einen Fernseher

Vor drei Jahren wollten zwei Frauen aus Kalifornien unbedingt die ersten Schnäppchenjäger bei «BestBuy» sein. Deshalb campierten sie ganze 22 Tage vor dem Elekrtronikgschäft, in der Hoffnung einen günstigen TV zu kaufen. Ob sie es wirklich geschafft haben, ist bisher nicht bekannt.

2. Zehn Todesopfer am «Black Friday»

Unglaublich aber wahr: Seit 2005 kamen bereits zehn Menschen am Black Friday ums Leben. Immer wieder kommt es vor, dass Leute anderen die besten Schnäppchen nicht gönnen und deshalb zu drastischen Mitteln greifen. Diese Webseite sammelt Medienberichte zu Verletzungen und Toten am Black Friday.

3. Im Shoppingrausch

Fast jeder hat das bestimmt schon mal gemacht: Im Suff eingekauft. Gemäss einer Studie von der amerikanischen Gutschein-Plattform «RetailMeNot» waren gar über 12 Prozent der Black-Friday-Shopper betrunken.

4. Von wo kommt «Black Friday»?

Es gibt verschiedene Theorien dazu, woher der Name «Black Friday» eigentlich kommt. Die einen gehen davon aus, dass er seinen Namen von den schwarzen Zahlen hat, die an diesem Tag wegen der zu erwartenden guten Umsätze geschrieben werden sollen. Andere glauben, dass es von der Polizei in Piladelphia stamme. Diese hatte den Begriff «Black Friday» genutzt, um das Chaos zu beschreiben, das am Tag nach Thanksgiving in der Stadt herrschte.

5. Der Ursprung von «Black Friday»

Ursprünglich wurde der Begriff zur Beschreibung eines Börsencrash im Jahr 1869 genutzt. Zwei Spekulanten wollten an der New York Stock Exchange den Goldpreis in die Höhe treiben. Das passte der amerikanischen Regierung gar nicht und so fluteten sie den Markt mit Gold. Die Goldpreise fielen in den Keller und viele Investoren verloren dadurch ein Vermögen.

6. Neuland in der Schweiz

Erst zum dritten Mal findet in der Schweiz der «Black Friday» statt. Das Warenhaus Manor brachte den Ami-Trend in die Schweiz - seither liefern sich Schweizer Detailhändler eine richtiggehende Rabattschlacht.

7. Milliarden-Umsätze am schwarzen Freitag

In Amerika gilt der «Black Friday» seit Jahrzehnten als beliebter Brückentag und als Auftakt für ihre Weihnachtseinkäufe. Dementsprechend wird auch viel Kasse gemacht. Jedes Jahr werden dort über 50 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

8. «Black Friday» ist umsatzmässig nur das zweitgrösste Shoppingevent

Einzig am Single's Day, dem chinesischen «Anti-Valentinstag für Alleinstehende», am 11. November wird mehr Umsatz erzielt als am Black Friday. In Zahlen ausgedrückt: Über eine Milliarde US-Dollar konnte das Unternehmen «AliBaba» in nur 5 Minuten umsetzen. Wahnsinn!

Alle Fakten wurden mit Hilfe von blackfridaydeals.ch zusammengestellt.