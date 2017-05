Vorspeisen für $98: Die 10 teuersten Restaurants der Welt

10. Alain Ducasse at the Dorchester, London

Starkoch Alain Ducasse ist in Foodie-Kreisen schon längst bekannt und hat im Londoner Hotel The Dorchester eines seiner exklusiven Restaurants. Hier kreiert er Speisen aus den feisten Zutaten, und serviert unter anderem ein siebengängiges Menü mit schwarzen Trüffeln. Preis pro Kopf: $343.

9. Aragawa, Tokio

In diesem Restaurant können nur 22 Leute essen - eine Reservation zu bekommen dauert also Monate. Besonders soll hier das Beefsteak sein. Reinrassige Tajima Kühe leben für über 28 Monaten in der Sanda Region von Hyogo Perfecture. Sie müssen sehr spezifische Kriterien erfüllen, um als Sanda Beefsteak zu qualifizieren. Das Fleisch macht dann einen zehnstufigen Kochprozess durch, bevor es auf dem Teller landet. Ein Essen hier kostet $370.

8. Restaurant Crissier, Crissier

Dieses Schweizer Restaurant hat seine 19/20 Gault Millau Punkte verdient. Auswahl gibts hier genug: Neben Meeresfrüchten und Fisch kann man auch Ravioli für 75 CHF oder Kotelett für 200 CHF geniessen. Kein Wunder, dass ein feines Essen hier im Durchschnitt ungefähr 415 CHF pro Kopf kostet.

7. Urasawa, Beverly Hills

Urasawa ist eines der exklusivsten Sushi-Restaurants in den Vereinigten Staaten. Es bietet unter anderem ein dreissiggängiges Menu an. Platz hats aber nur für 10 Leute im Restaurant, also ist auch hier eine Reservation oft kaum möglich. Wer es schafft, im Urasawa essen zu gehen, darf $488 pro Person ausgeben.

6. Ithaa Undersea Restaurant, Malediven

In 2014 wurde es von den New York Daily News «das schönste Restaurant der Welt» gekrönt und das nicht umsonst. Das Restaurant befindet sich fünf Meter unter dem Indischen Ozean und hat eine wunderschöne Aussicht auf die Korall-Gärten. Hier gibts kontemporäre europäische Cuisine mit einem Menu von sechs Gängen. Dafür gibt man pro Person $500 aus.

5. Restaurant le Meurice, Paris

Alain Ducasse hat nicht nur das eine teure Restaurant: Im Le Meurice kann man seine Küche auch kosten. Dieses luxuriöse Restaurant wurde von Versailles inspiriert und mit Kristallleuchter, Bronze und Marmor dekoriert. Um hier zu essen, muss man $524 hinblättern. Das Menü bietet neben edlem Perlhuhn und teuren Spargeln auch viel Fisch und Meeresfrüchte. Die günstigste Vorspeise kostet $98.

4. Plaza Athénéé Maison, Paris

Auch hier ist das Werk von Alain Ducasse zu finden. Das Menü ist vielfältig und arbeitet mit «seltenen Zutaten»: Von Hanfsamen mit Morcheln und Spargeln, Kaviar mit Linsen und Gelee bis hin zur ausführlichen Fischauswahl. Luxus mit einem saftigen Preis - $550 pro Person.

3. Masa, Manhattan

Das japanische Masa ist das teuerste Restaurant in den USA. Pro Kopf bezahlt man hier gesalzene $595. Die Sushitheke besteht aus einem soliden Stück Hinoki, das täglich geschliffen wird. Das Restaurant wurde so simpel wie möglich dekoriert, damit das einfache aber sorgfältig zubereitete Essen im Mittelpunkt steht.

2. Kitcho, Kyōto

Das japanische Restaurant legt viel Wert auf die Tradition vom Essen. Die Speisen werden vorsichtig zubereitet und Details wie Farbenkontrast zwischen Essen und Teller in die Präsentation der Speisen miteinbezogen. Ein Essen hier gibts für etwa $600.

1. Sublimotion, Ibiza

Hier zahlt man am meisten: Stolze $1'850 Dollar kostet ein Essen im Sublimotion in Ibiza. Es ist somit das teuerste Restaurant der Welt. Ein Abend im Sublimotion beinhaltet neben den 15 bis 20 Gängen auch Kunst und eine Show, die über drei Stunden dauert. Ein Abend dort kann man eher als Erlebnis-Show bezeichnen, denn wie man unten im Video sieht, ist das Essen nur ein Bestandteil des Abends.