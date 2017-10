Warnung in letzter Sekunde: Apple Watch rettet 28-Jährigem das Leben

«Ich hätte nie gedacht, dass so ein dämlicher, kleiner Computer am Handgelenk mein Leben retten würde.» Mit diesen Worten bedankte sich James Green (28) aus New York bei seiner Apple Watch. In der Tat wäre er möglicherweise ohne seine Uhr nicht mehr am Leben.

Sie war es nämlich, die Alarm schlug. Genauer gesagt die App «HearthWatch», welche den Puls überwacht und im Notfall einschreitet. So geschehen bei dem 28-Jährigen. «Ich bekam eine Warnung, weil meine Herzfrequenz kontinuierlich über meinem üblichen Ruhepuls von 54 lag. Auch wenn ich nur am Schreibtisch sass», so Green gegenüber dem britischen «Telegraph».

Bei seinem anschliessenden Spitalbesuch fanden die Ärzte bedrohliche Blutgerinnsel in seiner Lunge. Diese hätten jederzeit zu einer tödlichen Lungenembolie führen können. Zum Glück ging dann doch noch alles gut aus.

Auf Twitter bedankte sich Green nicht nur bei Apple sondern auch bei App-Programmierer David Walsh. Dieser hatte «HearthWatch» übrigens entwickelt, nachdem sein Vater im Alter von 56 Jahren an einem plötzlichen Herzproblem gestorben war.