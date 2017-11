Wartezeit gekonnt überbrücken: Kino zeigt alle «Game of Thrones»-Folgen am Stück

Ende August lief die vorerst letzte «Game of Thrones»-Folge. Wie immer blieben Fans der Serie mit vielen offenen Fragen zurück und sind umso gespannter, wie es in der achten, finalen Staffel weitergeht. Wann diese allerdings erscheint, steht in den Sternen. Laut verschiedenen Medienberichten müssen sich die Anhänger bis Januar 2019 gedulden.

Wie überbrücken Hardcore-Fans diese schier elend lange Wartezeit? Während die einen mit dem Lesen der Bücher beginnen, schauen sich die anderen jede Folge nochmals an und analysieren jedes Detail.

Und genau für Letztere hat das «Prince Charles Theater» in London das perfekte Angebot parat: Kommenden Montag veranstaltet das Kinohaus in Zusammenarbeit mit «HBO» einen gigantischen Marathon und zeigt bis Donnerstag alle 67 Episoden von «Game of Thrones» am Stück.

2 Tage, 15 Stunden und 30 Minuten lang geballte Ladung Gemetzel und Intrigen - und das alles noch kostenlos! Alles, was man dafür tun muss, ist sich bei der Facebook-Seite des Kinos für das Event zu regisitrieren. Zusätzlich soll «HBO» für jeden Besucher Pizza spendieren. Na dann, nichts wie hin!