Was ist aus ihnen geworden? So sehen diese 7 Kinderstars heute aus

1. Der kleine Dewey (Erik Per Sullivan) aus «Malcolm mittendrin» ist plötzlich gar nicht mehr so klein, sondern bereits 26 Jahre alt. Sein Markenzeichen, die Segelohren, ist aber geblieben.

Wenn wir schon bei dieser Sendung sind, wie sehen eigentlich die anderen Hauptdarsteller aus?

2. Malcolm (Frankie Muniz) ist heute Musiker und Rennfahrer. Mittlerweile ist der freche Bub aus der berühmten Serie schon 31 Jahre alt!

Ende 2013 erlitt der Kinderstar einen kleinen Schlaganfall. Und es war nicht sein erster. Bereits ein Jahr zuvor musste er wegen eines Schlaganfalls ins Spital eingeliefert werden. Doch Muniz bleibt optimistisch: «Hoffentlich war es der letzte», twitterte er damals. Und dabei ist es bis jetzt zum Glück auch geblieben.

3. Und so sieht der 31-jährige Reese (Justin Berfield) heute aus.

Fun-Fact: Während «Reese» in «Malcolm mittendrin» den älteren Bruder von «Malcolm» spielt, ist er im wirklichen Leben fast drei Monate jünger als sein Serienbruder.

4. Sabrina aus «Sabrina total verhext» ist heute eine erwachsene Frau, die als Regisseurin und Schauspielerin arbeitet und drei Söhne hat.

5. Der «Kevin allein zu Haus»-Star Macaulay Culkin (36) hat nach seinem Senkrechtstart als Schauspieler viel durchgemacht. Drogen und Alkohol liessen ihn immer mehr abstürzen.

Noch vor einem Jahr sah Culkin verwahrlost und abgemagert aus. Mittlerweile hat «Kevin» aber die Kurve gekriegt. Aktuell befindet er sich mitten in den Dreharbeiten einer Drama-Komödie, in der er die Hauptrolle spielt.

6. Madeline Zima (31) spielte von 1993 bis 1999 die süsse Gracie Sheffield in der Erfolgsserie «Die Nanny». Von allen Darstellern der Serie ist Zima heute die Erfolgreichste.

Ihre Kinderrolle hat Zima trotzdem nicht sehr gut in Erinnerung: «Es war nicht unbedingt eine positive Erfahrung», erzählt Zima gegenüber «The TV Page», «Ich wurde am Set oft wie eine Requisite behandelt und nicht wie ein Mensch.»

7. Erinnerst du dich noch an Olive aus «Little Miss Sunshine»? Sie wurde von Abigail Breslin (21) gespielt. Auch sie ist mittlerweile erwachsen geworden und arbeitet nach wie vor erfolgreich als Schauspielerin.