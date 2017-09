Was ist denn das?! 13 exotische Früchte, die ihr nicht kennt

1. Durian oder Stinkfrucht

Den Namen «Stinkfrucht» hat die Durian sich verdient, denn sie riecht nach faulen Zwiebeln. In den Tropen, zum Beispiel in Indonesien, wird sie alltäglich gegessen. Aber auch die Einheimischen stören sich am Gestank. In Singapur ist es zum Beispiel nicht erlaubt, eine Durian-Frucht ins Taxi zu nehmen.

2. Stachelanonne

Sie stammt ursprünglich aus Südamerika und soll hilfreich gegen Krebs sein. Brasilianer lieben sie in ihren Fruchtsäften.

3. Jackbaumfrucht

Wieder eine runde Frucht mit Stacheln. Die Jackbaumfrucht ist riesig (30-60cm), in ihrem Innern befinden sich viele kleine Früchtchen.

4. Indianerbanane

Sie ist eine exotisch riechende Frucht, die nach Banane, Mango und Passionsfrucht schmeckt. Sie wird seit neustem im Thurgau angepflanzt, da sie winterfest ist.

5. Jabuticaba

Sie sieht aus wie eine Beere, wächst aber am Stamm eines Baumes. Wenn man sie von weitem sieht, könnte man sie mit einer Insekten-Invasion verwechseln.

6. Kakaofrucht

Dass die Schokolade aus den Kernen dieser Frucht gemacht wird, wisst ihr ja bestimmt. Ihr Fruchtfleisch ist aber auch sehr geniessbar und schmeckt garnicht schokoladig.

7. Jambu

Jambu findet man in vielen Variationen. Im Englischen nennt man sie toothache plant («Zahnweh-Pflanze»), wegen ihrer schmerzbetäubenden Wirkung.

8. Guave

Ihren Saft trifft man in der Schweiz ab und zu in Fruchtsäften an, zur Weihnachtszeit ist sie sogar teilweise in der Migros und im Coop erhältlich. In den Tropen findet man die Frucht so häufig wie bei uns Äpfel. Es gibt sie mit weissem und rotem Fruchtflleisch.

9. Rambutan

Dies ist eine Litschi-ähnliche Frucht mit langem Haar. Auch sie kann man selten in der Schweiz kaufen.

10. Cajamanga

Eine von Brasilianern geliebte Frucht, aus der man leckere Säfte machen kann.

11. Cashew

Ihre Kerne, die Cashew Nüsse, sind bei uns sehr beliebt. Aus der Frucht kann man aber auch sehr feine Säfte machen.

12. Pitanga

Sie sieht aus wie eine Tomate, ist aber eine Art Beere.

13. Acerola

Bei uns ist sie nur in Fruchtsäften zu finden, denn sie ist eine der Vitamin C reichsten Früchte überhaupt.