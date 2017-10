Weil sich alle vor ihm verlaufen haben: Italienischer Aussenseiter gewinnt den Marathon von Venedig

Es klingt fast zu absurd, um wahr zu sein: Der Italiener Eyob Faniel gewann den Marathon von Venedig, obwohl er in der Hälfte der Strecke etwa eine Minute Rückstand auf die ersten sechs Läufer hatte.

Grund dafür ist ein unglückliches Missgeschick der sechs Favoritenläufer: Sie alle folgten einem Streckensicherungs-Motorrad, das gerade Pause machen wollte und deshalb von der Laufstrecke abbog.

Den Läufern erklärte dies allerdings niemand und so rannten die Männer, was das Zeug hielt, geradewegs in den totalen Gaggo. Nach etwa einer Minute fiel das Missgeschick dann einem aufmerksamen Streckenposten auf und er lotste die Sechs durch einen kleinen Durchgang wieder zurück auf die Strecke. Beim zweiten Anlauf erwischten sie dann zum Glück den richtigen Weg.

Währendessen hatte Faniel die verhängnisvolle Abzweigung bereits erfolgreich passiert und konnte seinen Vorsprung bis zum Ende des Rennens erfolgreich halten. Für ihn handelt es sich aber nicht nur um einen spektakulären Sieg, sondern sogar noch um eine persönliche Bestzeit!