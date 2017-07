Das Soldatenmesser

Dass die Messer so berühmt wurden, verdanken wir im Endeffekt eigentlich dem Schweizer Militär. In den 1880er-Jahren entschied man sich, ein neues Klappmesser mit verschiedenen Funktionen in Auftrag zu geben. Das Messer sollte einerseits dabei helfen, das Gewehr zu zerlegen und gleichzeitig Essbesteck sein. Es musste aus vier Komponenten bestehen: Klinge, Dosenöffner, Schlitzschraubenzieher und Ahle. Heute hat sich das Taschenmesser zu einem Multitool entwickelt, das weit mehr als diese vier Komponenten beinhaltet. Spezielle Versionen haben bis zu 35 verschiedene Werkzeuge in einem Messer vereint.

Da zum Zeitpunkt der Erstproduktion keine Schweizer Firma die Produktionskapazitäten hatte, wurden die ersten 15'000 Messer mit dem geschwärzten Eichenholzgriff in der deutschen Messermanufaktur Wester & Co. in Solingen bestellt. Später übernahm Karl Elsener aus Ibach (heute Victorinox) die Produktion und prägte damit bis heute den Produktionsstandort Schweiz. Bis 2005 teilten sich zwei Schweizer Traditionsunternehmen die Produktion der berühmten Messer. In der Deutschschweiz war das Unternehmen Victorinox, im Kanton Jura die Firma Wenger dafür verwantwortlich. 2005 wurde Wenger von Victorinox übernommen, nachdem sie in wirtschaftliche Schieflage geraten war und man sichergehen wollte, dass die Schweizer Multitools nach wie vor im Land produziert werden. Bis heute werden die Messer in der Schweiz bei Victorinox hergestellt.

Das Schweizer Sackmesser

Fast jeder Schweizer Haushalt hat heute eines der ursprünglich für die Armee gedachten Messer zuhause. Der Klassiker mit dem roten Griff und dem weissen Schweizerkreuz drauf repräsentiert ein Stück Schweizer Erfindergeschichte und ist einfach praktisch. Die ursprünglichen vier Funktionen des Multitools sind zwar noch da, mittlerweile hat sich das Messer aber gravierend vergrössert. Der Swiss Champ ist mit 35 verschiedenen Funktionen beispielsweise eines der gebräuchlichsten Sackmesser. Über die Jahre haben zahlreiche Spezialeditionen für den zivilen Gebrauch den Markt erobert. Für Fischer gabs ein Jagdmesser mit Fischentschupper, für Golfer gibt es das Messer mit Ballmarker und Rillenreiniger. Firmen nutzen die Sackmesser von Victorinox als Geschenk für Kunden und privat werden hochwertig personalisierte Versionen verschenkt.

Von der Schweiz in die ganze Welt

Das Schweizer Taschenmesser hat es schnell aufs internationale Parkett geschafft. Nachdem US-Soldaten das «Swiss Army Knife» als Souvenir aus Europa mitgebracht hatten, stieg die weltweite Nachfrage und das Sackmesser mauserte sich zum Kultobjekt. Die Marke Victorinox erkannte schnell das Potential und stellte nebst dem Klappmesser für die Armee solche für den Hausgebrauch her, mit zusätzlichen Funktionen, wie beispielsweise einem Korkenzieher (der im Armeemesser bis heute fehlt).

Ein schwarzer Tag für das Taschenmesser war der 11. September 2011. Nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center wurden Messer im Flugzeug verboten. Die Verkäufe sanken schlagartig und das Einhandmesser wurde vom Werkzeug zur Waffe «degradiert».

Haben Sie eines der Schweizer Taschenmesser zuhause? Wenn nicht, dann haben wir für Sie hier ein paar ganz spezielle Versionen des Werkzeugs ausgesucht.

Ohne Sackmesser geht der Schweizer sicher nicht zum Camping. Mit insgesamt 13 verschiedenen Funktionen ist das Messer der praktische Allrounder für jede Lebenslage. Dosen- und Flaschenöffner, Klinge, Korkenzieher, Holzsäge, Schraubenzieher und was man eben sonst noch für den Outdoor Urlaub braucht. Gibt es auch als personalisierbare Version mit Zahnstocher und Pinzette.

Nur 115 Gramm schwer und trotzdem mit 24 verschiedenen Werkzeugen ausgestattet. Mit diesem Sackmesser haben Sie jede Situation fest im Griff. Nebst der klassischen Klinge gehören Schere, Zange, Schraubenzieher, ja sogar Nagelfeile, Zahnstocher und Pinzette zum Standardrepertoire von diesem Messer. Das Sackmesser ist ausserdem personalisierbar und eignet sich so optimal als Geschenk.

Ursprünglich sollte das Messer der Schweizer Armee ja eine Mischung zwischen Werkzeug und Essbesteck sein. Die Klinge ist zwar immer vorhanden, als Gabel oder Löffel kann man das Sackmesser meist aber nicht benutzen. Darum hier die praktische Camping Variante mit Klinge, Gabel und Löffel.

Das Sackmesser hat ja meistens dieselbe Form. Wer sich von der Masse abheben möchte, der ist mit diesem formschönen Exemplar gut bedient. Die runde Form liegt gut in der Hand, ist ein optischer Hingucker und wird mit einer schönen Geschenkbox geliefert. Wie alle Victorinox Sackmesser besteht es aus rostfreiem Stahl und hat die klassischen Werkzeuge integriert.

Auch auf dem Golfplatz braucht man ein Schweizer Taschenmesser! Dieser Allrounder wurde speziell für Golfer entwickelt. Ihr Handicap kann es zwar nicht verbessern, als Helfer wirkt es aber Wunder. Sogar ein Ballmarker und ein Rillenreiniger sind dabei.