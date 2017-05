Kein Humor: Fernseh-Sender fällt auf Komiker rein - jetzt werden sie verklagt

Joe Pickett und Nick Prueher gaben sich als Fitness-Duo «Chop & Steele» aus und schafften es so unter anderem in eine News-Sendung des TV-Senders WEAU.

Die zwei präsentierten zum Beispiel diese «nützlichen Fitnesstipps»:

Tennisschläger-Fechten

Hölzchen-Zerschlagen im Karate-Style

Strohkörbe zerstampfen

Steine hochheben (natürlich nur zu zweit)

Der Sender WEAU fand das ganze gar nicht witzig und hat die beiden nun verklagt. Der Klageschrift ist unter anderem Folgendes zu entnehmen: «Sie zeigen lächerliche Dinge vor und geben den WEAU-Zuschauern falsche Informationen». Die beiden Komiker streiten diese Aussage nicht ab, sie wollten aber ihre Show nicht einfach auf die gleiche langweilige Art und Weise promoten, wie es Komiker sonst tun.

Deshalb dachten sie sich die Idee mit den falschen Fitness-Experten aus und probierten damit ins Fernsehen zu kommen. Mittels einer E-Mail, in der sie beaupten, bereits bei «America's Got Talent» und anderen wichtigen Events aufgetreten zu sein, konnten sie offenbar diverse TV-Sender überzeugen: Denn Joe Pickett und Nick Prueher haben es in ganze sieben verschiedene Live-Shows geschafft!

Die zwei hatten ausser Klamauk aber noch ein tiefgründigeres Motiv, erklärt Prueher dem Online-Magazin clevescene.com. Sie wollten aufzeigen, wie einfach es heutzutage ist, Fake-News zu verbreiten.