Wenn ein Ehestreit so richtig eskaliert... Frau fährt mit Ehemann auf der Motorhaube durch die Stadt

Heftige Auseinandersetzungen gibt es fast in jeder Partnerschaft. Und je heftiger der Grund des Streits ist, desto schwieriger ist es, seine Emotionen im Griff zu behalten. Eine Frau aus dem deutschen Bundesland Hessen kann ein Lied davon singen.

Am späten Dienstagabend hatte sich ein Streit zwischen einer 61-Jährigen und ihrem 39-jährigen Ehemann in Darmstadt entfacht. Es ging angeblich so zur Sache, dass die Frau beschloss ins Auto zu steigen und wegzufahren. Der Mann versuchte sie aufzuhalten und kletterte kurzerhand auf die Motorhaube des Autos. Die Frau zeigte sich davon wenig beeindruckt und drückte aufs Gas.

Rund einen Kilometer kutschierte die Frau ihren schreienden Mann auf der Motorhaube durch die Stadt. Nachdem sich mehrere Zeugen kurz nach Mitternacht bei der Polizei gemeldet hatten, konnten die Beamten die waghalsige Spritztour vor dem Polizeipräsidium beenden. Laut der Polizeimeldung war dies auch genau so gewollt: Die Frau wollte ihren Mann nämlich direkt bei der Polizei abgegeben, weil er so geschrien hatte.

Nun muss sie sich allerdings verantworten: Weil sie mit 1,01 Promille unterwegs war, wurde sie angezeigt. Ausserdem wird wegen versuchter Körperverletzung und Gefährdung des Strassenverkehrs gegen sie ermittelt. Ihr Mann – der am besagten Abend über 2 Promille intus hatte – kam nach der filmreifen Aktion ohne Verletzungen davon.