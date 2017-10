Wenn Männerträume wahr werden: 38-Jähriger lässt sich in einem Bier-Kühlhaus einsperren

Eine Halbliter-Flasche Icehouse und ein Dutzend Dosenbier: Feucht fröhlich liess es Jeremy van Ert aus Marshfield (Wisconsin, USA) vergangene Woche in seiner Heimat krachen. Er war weder zu Hause, noch mit Kumpels unterwegs. Sein ungewöhnlicher Bier-Ausflug fand in einem begehbaren Bier-Kühlschrank eines Supermarktes statt.



Um Mitternacht schloss ein Mitarbeiter den «Kwik Trip»-Markt zu. Dass der 38-Jährige van Ert noch drinnen war, schien der Ladenhüter nicht bemerkt zu haben. So sperrte er seinen letzten Kunden die ganze Nacht im Supermarkt ein. Doch statt in Panik zu geraten, beschloss van Ert die Nacht im Supermarkt zu geniessen. «Er hat einfach beschlossen, es für eine Nacht auszuhalten. Schliesslich hatte er alles, was er brauchte», wird Marshfields Polizeichef Rick Gramza auf «waow.com» zitiert.



Sechs Stunden und ein paar Bierchen später ertappte ein Kunde den Übeltäter, der anschliessend noch so dreist war und ohne zu bezahlen, den Abflug machen wollte. Weit kam er allerdings nicht. Er wurde verhaftet und muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. Doppelt bitter: Der 38-Jährige war eigentlich nur auf Bewährung frei.