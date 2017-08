Grüsse aus der Südsee

Der Paddel-Sport ist ursprünglich auf polynesische Fischer zurückzuführen, die sich stehend mit ihren Kanus auf dem Meer fortbewegten. Aber auch Hawaii, wo das Surfen erfunden wurde, ist beteiligt am Trend um das Paddel. Dort war es neben dem König allerdings nur ganz ausgewählten Beratern erlaubt, sich stehend auf dem Board zu bewegen. Neu ist SUP also nicht, in den letzten Jahren erfreute sich das Stehpaddeln aber steigender Beliebtheit - jüngst spricht man sogar von Trend-Sport.

Was ist SUP?

Eine Wassersportart, die ganz einfach zu lernen ist, man muss nur ein bisschen Geduld haben und den Körper koordiniert bewegen. Brauchen tut man dazu ein Board, ein Paddel und die richtige Kleidung. Im Sommer reichen Badehose, vielleicht ein T-Shirt und Kopfbedeckung, je nachdem wie lange man auf dem Brett unterwegs ist. Stand Up Paddling ist natürlich auch im Frühling und Herbst möglich, dann sollet man sich allerdings wärmer anziehen, es empfiehlt sich ein Neoprenanzug, wie er bei Wassersport oft zum Einsatz kommt.

Zur Fortbewegung auf dem See, Meer oder auch Fluss, stellt man sich also mittig aufs Board und paddelt. Mal links, mal rechts, je nachdem in welche Richtung man gleiten möchte. Das Tempo bestimmt man selbst und hängt auch vom Gewässer und den Wetterverhältnissen ab. Paddelt man gegen den Strom oder gegen den Wind, wird es mehr Kraft brauchen und länger dauern, um vorwärts zu kommen. Achten Sie darauf, dass Sie den Kurs nicht verlieren und gerade auf dem Meer oder auf Seen nicht zu weit weg vom Ufer paddeln.

Das SUP-Board

Zu Beginn, als Stand Up Paddling noch nicht so ein fester Begriff war, wurden Surfbretter oder Kanus verwendet. Mittlerweile gibt es zahlreiche unterschiedliche Bretter und Paddel. Welches Stand Up Paddle am besten passt, kommt ganz darauf an, wofür man es benutzen will. Stehen SUP Touren an, sollte man ein robustes Allround Exemplar verwenden. Race Boards wiederum sind schmal, damit man schnell voran kommt, Stand Up Paddling ist mittlerweile auch ein Wettkampfsport. Wer sich Sorgen um den Transport und die Aufbewahrung macht, der ist mit den praktischen Inflatables bestens bedient – das sind wie der Name schon sagt aufblasbare Stand Up Paddle. So muss man auch in den Ferien nicht aufs Stehpaddeln verzichten, kann das Brett im kleinen Auto verstauen oder im Rucksack mittragen.

Workout für den ganzen Körper

Es sieht gemütlich und einfach aus, wenn die SUP-Boards übers Wasser gleiten, als wäre damit kein Aufwand verbunden. Tatsächlich steckt aber gerade bei gemächlichem Tempo sehr viel Energie dahinter. Man muss die Balance ständig halten, das stärkt bei richtiger Haltung den Oberkörper und den Rücken und geht auf die Bauchmuskeln. Das Paddeln wiederum ist perfektes Training für die Arme, ähnlich wie dem Rudern.

Wer sich unsicher fühlt und sich beim ersten Mal nicht selbst aufs Stand Up Paddle wagt, der kann sich von einem Profi helfen lassen. Es gibt eine Auswahl an SUP Kursen, vermehrt natürlich in der Nähe von Seen. Und keine Angst, nass werden gehört dazu, im Sommer bei heissen Temperaturen ist das Wasser eine willkommene Abkühlung. Stand Up Paddling ist mittlerweile sogar für Touring sehr beliebt geworden. Vor allem auf Flüssen gibt es perfekte Möglichkeiten dafür. Man sollte sich dabei aber auskennen und im Zweifelsfall einen Guide dabei haben. Obwohl Binnengewässer in der Schweiz relativ ungefährlich sind, auch hierzulande darf man die Strömung in gewissen Flüssen nicht unterschätzen.

SUP-Board Yoga

Ein Trend der gerade aus den USA zu uns rüber schwappt ist das Stand Up Paddle Yoga und Pilates. Dabei werden auf dem SUP-Board verschiedenen Übungen der beiden Sportarten ausgeführt. Da man dazu stets die Balance halten muss, ist es ein äusserst intensives Training für den ganzen Körper. Es wird wohl kaum lange dauern, bis in den Schweizer Grossstädten SUP Kurse mit Yoga und Pilates angeboten werden. Und was kommt als nächstes? Tanzkurse auf dem Paddle Board?