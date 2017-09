Wie intelligent bist du? Diese 7 Rätsel können nur schlaue Leute lösen

1. Was bin ich?

Wenn du mich besitzt, willst du mich teilen. Wenn du mich teilst, besitzt du mich nicht mehr. Was bin ich? (Die Antwort folgt jeweils nach dem Bild.)

Antwort: Ein Geheimnis

2. Das Labyrinth

Du willst aus einem Labyrinth entkommen und es gibt drei Türen vor dir, die dich zum Ausgang bringen. Durch die Tür links gelangst du in einen brennenden Raum mit heisser Kohle am Boden. Die Tür in der Mitte führt dich zu einem gestörten Mörder, der nur zu gerne sein neues Messer ausprobieren würde. Die Tür ganz rechts bringt dich in einem Raum mit einem Löwen, der seit drei Monaten nichts gegessen hat. Welche Tür wählst du?

Antwort: Die Tür ganz rechts

Erklärung: Der Löwe ist bereits tot, nachdem er drei Monate nichts gegessen hat.

3. Die gierigen Erben

Ein alter Mann stirbt und hinterlässt zwei Söhne. In seinem Testament sagt er seinen Söhnen, sie sollen ein Wettrennen mit ihren Pferden machen. Wer das langsamere Pferd besitzt, bekommt das gesamte Erbe. Die Söhne führen viele Rennen, aber beide wollen das langsamere Pferd haben und halten sich deshalb zurück. So wird das Ganze nie ein Ende finden. Sie gehen zu einem weisen Mann und fragen ihn um Rat. Nach dem Gespräch führen die Brüder noch ein Rennen- Dieses Mal mit voller Geschwindigkeit. Was hat der weise Mann ihnen gesagt?

Antwort: Er rät ihnen, die Pferde zu tauschen.

Erklärung: Nachdem sie die Pferde getauscht haben, wird der Gewinner auch das Erbe bekommen, weil er technisch gesehen das Verlierer-Pferd (Das Langsamere) noch immer besitzt.

4. Was bin ich?

Lege mich auf die Seite und ich bin alles. Schneide mich in die Hälfte und ich bin nichts. Was bin ich?

Antwort: Die Nummer 8

Erklärung: Liegend ist die Acht das Symbol der Unendlichkeit. In zwei Hälften geteilt sind es zwei Nullen.

5. Die Eieruhr

Wenn du eine 7-Minuten Sanduhr und eine 11-Minuten Sanduhr hast, wie kannst du ein Ei 15 Minuten lang kochen?

Antwort: Siehe unten.

Erklärung: Um das Ei genau 15 Minuten lang zu kochen, folge den unteren Schritten.

1. Starte beide Sanduhren und gleichzeitig beginnst du das Ei zu kochen.

2. Nachdem die 7-Minuten Sanduhr abgelaufen ist, beginne sie nochmal.

3. Nach vier Minuten, wenn die 11-Minuten Sanduhr leer ist, drehe die nicht abgelaufene 7-Minuten Sanduhr wieder um.

4. Nach dem die 7-Minuten Sanduhr abgelaufen ist, was weitere vier Minuten dauert, hast du das Ei genau 15 Minuten lang gekocht.

6. Der Weg ins Glück

Du stehst an einer Weggabelung. Ein Weg führt in den augenblicklichen Tod, der andere in ewiges Glück. Du weisst aber nicht, welcher welcher ist. Die Wege werden von zwei Brüdern beschützt, die wissen, welcher der Richtige ist. Der eine Bruder erzählt immer die Wahrheit, der Andere lügt immer. Du darfst ihnen nur eine Frage stellen. Wie kannst du herausfinden, welchen Weg du nehmen sollst?

Antwort: Frage die Beiden: «Wenn du dein Bruder wärst, welcher Weg würdest du sagen, führt ins ewige Glück?»

Erklärung: Nehmen wir an, dass der rechte Weg ins Glück führt. Nachdem du die Frage gestellt hast, sagen dir beide Brüder: «Mein Bruder würde sagen, der linke Weg führt ins ewige Glück.»

7. Die Brücke

Vier Leute erreichen eine Schlucht mit einer Hängebrücke, die nur zwei Menschen gleichzeitig trägt. Es ist Nacht und die Vier haben nur eine Taschenlampe, die sie zu Überquerung der Brücke brauchen. Person A kann sie in einer Minute überqueren. Person B in zwei Minuten, Person C in fünf Minuten und Person D in acht Minuten. Wenn zwei Leute gleichzeitig gehen, müssen sie im Tempo des Langsameren gehen. Können sie alle in 15 Minuten oder sogar weniger über die Brücke kommen?

Antwort: Ja, sie können in genau 15 Minuten alle drüben sein.

Erklärung: Die Gruppe muss diese Schritte befolgen.

1. A und B gehen über die Brücke und A bringt das Licht zurück. Das dauert drei Minuten.

2. Jetzt gehen C und D rüber und B bringt das Licht zurück. Dies dauert zehn weitere Minuten.

3. Zum Schluss gehen A und B nochmals über die Brücke. Dies dauert 2 Minuten.