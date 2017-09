WiFi-Passwort ganz einfach teilen: 10 Sachen, die du jetzt mit iOS 11 machen kannst

1. Das neue Kontrollzentrum

Apple hat dem Kontrollzentrum ein Makeover verpasst. Jetzt passt alles ordentlich auf eine Seite, damit sich das Hin-und-Her-Swipen erübrigt. Der begrenzte Platz heisst jedoch, dass gewisse Sachen nun ein bisschen versteckt sind: Für AirDrop und den persönlichen Hotspot musst du länger auf die Netzwerk-Icons drücken, für den Night-Shift länger auf die Helligkeit, usw.

2. Kontrollzentrum individuell anpassen

Das ist aber noch nicht alles: Du kannst endlich auswählen, was du genau im Kontrollzentrum sehen willst. Via Einstellungen kannst du gewisse Funktionen vom Kontrollzentrum entfernen und andere hinzufügen.

3. Notfallmodus

Wenn du dich in einer Notfallssituation befindest, bietet dir dein Handy jetzt einen einfacheren Weg, deine Sicherheit zu garantieren. Der Modus deaktiviert Touch-ID und Face-ID, damit dich niemand dazu zwingen kann, dein Handy zu entriegeln. Wenn du fünf mal auf den Sperrknopf drückst, erscheint der oben abgebildete Screen. Von dort aus ist es möglich, Hilfe zu holen.

4. Wi-Fi Passwörter verschicken

Du warst bestimmt auch schon mal in der Situation, wo das Wi-Fi Passwort so lange und kompliziert war, dass du es mit dem Verbinden erst gar nicht versucht hast. Jetzt gibt es die Lösung dafür: Wenn ein anderes iOS-Gerät versucht, sich mit dem WiFi-Netzwerk zu verbinden, dass du gerade benutzt, kommt ein Popup, dass dir ermöglicht, das Passwort ganz einfach zu verschicken.

5. iPhone-Bildschirm aufnehmen

Entwickler und YouTuber werden sich über diese Erneuerung freuen. Via Einstellungen kannst du diesen Shortcut zum Kontrollzentrum hinzufügen und per Knopfdruck nach einem dreisekündigem Countdown dein iPhone-Bildschirm aufnehmen. Wenn du fertig bist, einfach wieder auf den selben Knopf drücken und das Ganze wird als Video gespeichert.

Ein cooles Tool, das von den meisten wahrscheinlich hauptsächlich fürs Aufnehmen von Snapchat und Instagram Storys anderer Menschen eingesetzt werden wird!

6. GIFs!

Für diejenigen, die sich am liebsten per Graphic Interchange Format (besser gesagt: GIFs) ausdrücken, wurde das Leben gerade ein bisschen einfacher. Jetzt kann man nämlich ein GIF als Foto speichern. In der Foto-App werden dann all deine Lieblings-GIFs angezeigt und sind ready, um später verschickt zu werden.

7. «Nicht stören»-Modus während dem Fahren

Wenn du dein Handy via Bluetooth mit deinem Auto verbindest, kann iOS jetzt automatisch den «Nicht stören»-Modus aktivieren. Damit werden alle Benachrichtigungen auf leise gestellt und du kannst dich voll auf die Strasse konzentrieren. Falls du in deinem Auto kein Bluetooth verwendest, kann iOS basierend auf deiner Location und deinen Beschleunigungsmessern auch automatisch erkennen, wann du am Fahren bist.

8. Der Screenshot-«Magier»

Wenn du jetzt einen Screenshot machst, kommt unten links eine Miniaturansicht vom Foto. Wenn du darauf klickst, kannst du den Screenshot ganz einfach croppen, annotieren und in einem neuen App öffnen. Wenn du auf «Fertig» klickst, fragt dich iOS dann auch sofort, ob du den Screenshot behalten oder verwerfen willst.

9. Der grosse Platzsparer

Da werden sich 16GB iPhone-User mächtig freuen: In den App-Store-Einstellungen kannst du automatisch Apps löschen, die du nur wenig brauchst und dir somit mehr Speicherplatz schaffen. Die App-Icons verschwinden dann nicht vom Bildschirm aber das nächste Mal, wenn du das App versuchst zu öffnen, wird iOS das App zuerst erneut vom Store herunterladen.

10. QR-Codes einfach mit der Kamera scannen

Endlich braucht man kein zusätzliches App mehr, um QR-Codes zu scannen! Die iPhone-Kamera einfach öffnen, auf einen QR-Code zeigen und schon erkennt ihn deine Kamera automatisch. Oben erscheint dann ein Popup, worauf du alle dazugehörigen Infos findest.