Es ist an der Zeit, einmal Danke an alle Ausländer und Secondos zu sagen. Ohne ihre lockere Art gäbe es praktisch keine lustigen Videos und Memes aus der Schweiz. Denk mal nach: Welche viralen Videos OHNE einen Ausländer oder Secondo kommen dir in den Sinn? Nicht viele, oder? Zeit, die besten Hits wieder mal zu würdigen.

Der OG unter den Schweizer Viral-Videos: Osman bei «Fohler Live». Sprüche wie «Jede chan mache was er will, will jede dezue staht was er macht» oder «Meinsch bisch krass, will du Bändeli häsch?» kennt jeder.

«Angst und Geld hani kei.» Noch ein Spruch für die Ewigkeit. Tele Züri verdanken wir einige der besten Video-Clips der Schweiz.

Zum Beispiel diese zwei Buben, die nicht «davonspringen», sondern abhauen.

Oder dieses Boxkasten-Video.

Wer könnte Ramiz Krasniqi vergessen? Er ist gewesen in Stube, sitzen.

Dieses Video zeigte uns, dass Gurken kein G-G-Gugus sind.

Mit diesem Video wurde «Michi» zum Schimpfwort.

Heutzutage sind es eher Social-Media-Komiker, die uns unterhalten. Wie zum Beispiel Gabirano, Sohn eines Schweizers und einer Afrikanerin.

Oder «Mr. Swissmeme» Zeki Bulgurcu.

Der «Hajdgenoss» bespasst uns durch Memes mit Schweiz-Bezug.

Wer könnte Bendrits «Unterschied zwüsched...»-Videos vergessen?

Drum danke an alle Ausländer und Secondos. Ihr sei quasi «s beschte vos je hets gits!»