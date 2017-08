Partielle Mondfinsternis am 7. August 2017

Wer am Montag am späteren Abend gen Himmel schaut und dort einen von Schatten verdeckten Mond entdeckt, der beobachtet gerade die partielle Mondfinsternis. Das Spektakel, bei dem der Mond in den Kernschatten der Erde tritt und dadurch zu Teilen verdunkelt wird, dauert rund zwei Stunden und beginnt eigentlich schon kurz nach 19 Uhr. Allerdings ist es dann noch sommerlich hell und der Mond nicht erkennbar. Darum werden wir erst zwischen 20.30 und 21 Uhr in den Genuss des Himmelsphänomens kommen.

Da der Mond gerade Kugelrund und voll ist, verliert er bei diesem Schauspiel seine Form. Gerade so, als hätte da oben jemand hungrig in die volle Kugel gebissen oder ein Stück gestohlen. Man darf das Ganze übrigens getrost ohne Augenschutz beobachten. Im Gegensatz zu einer Sonnenfinsternis, bei der man direkt in die glühende Sonne schaut, ist der Blick zum Mond ungefährlich, da er selbst ja nicht strahlt, sondern angeleuchtet wird. Damit wir die partielle Mondfinsternis aber zu sehen bekommen, müssen wir auf einen wolkenlosen Himmel hoffen.

Perseiden-Nächte vom 11. Bis 13. August 2017

Alle Jahre wieder kreuzt die Erde den Meteorstrom der Perseiden, die ihren Ursprung angeblich im Sternbild Perseus haben sollen, das ihnen auch zum Namen verhalf. Die Perseiden sind ein Nebenprodukt des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Jedes Jahr Mitte August kreuzt die Erde auf ihrem Weg um die Sonne die Staubspur dieses Planeten. Die kleinen Staubteile des Kometen treffen dabei mit einer unglaublichen Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre und erzeugen dadurch das bekannte Leuchten am Himmel, das wir als Sternschnuppe bezeichnen. Da diese Staubspur nicht klein ist, bekommt man gerade in den Nächten vom 11. bis 13. August sehr viele dieser glühenden Sterne sehen.

Was ist eine Sternschnuppe?

Wenn ich mich in meinem Umfeld durchfrage, dann glauben viele, wie ich selbst auch lange, dass Sternschnuppen verglühte Sterne sind, die «vom Himmel fallen». Genauer sind die Sternschnuppen aber kleinste Teile vom Kometen oder Meteoriden, die mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre eindringen. Meistens sind die Partikel nur so gross wie ein Staubkorn oder ein Stecknadelkopf, erzeugen durch die hohe Geschwindigkeit, mit der sie in die Atmosphäre der Erde eindringen aber dieses fantastische Leuchten. Durch die hohe Geschwindigkeit bringen sie die Luftmoleküle in der Erdatmosphäre sprichwörtlich zum Glühen. Zu erkennen ist dies dann als Leuchtschweif am Sternenhimmel. Der Legende nach soll man sich beim Sichten einer solchen Sternschnuppe etwas wünschen. Aber nicht weitersagen, sonst geht der Wunsch nicht in Erfüllung!

Sonnenfinsternis am 21. August 2017

Wer am 21. August 2017 in Amerika unterwegs ist hat Glück. An diesem Datum ist von der West- bist zur Ostküste der vereinigten Staaten für circa zweieinhalb Minuten eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Der Kernschatten des Mondes streicht in dieser Zeit über das amerikanische Festland und verdeckt damit die Sonne. Nicht überall ist die Finsternis total, einige Bundesstaaten streift der Kernschatten des Mondes nur partiell. Ebenso ist die Sonnenfinsternis in Nordamerika und Grönland nur partiell zu beobachten. Hier in Europa kann man bei idealen Bedingungen nur noch das Ende des Himmelphänomens beobachten

Den Himmel entdecken

Hat Sie auch die Lust gepackt, zumindest mit den Augen in die Ferne zu schweifen? Weit in den Himmel, Sternbilder entdecken, Meteorschauer verfolgen und unsere Nachbarplaneten beobachten. Mit einem Teleskop haben Sie die Möglichkeit jederzeit die weite des Universums ein Stück näher zu holen, direkt in Ihren Garten oder Ihr Wohnzimmer.

Sternenbrille: Planetarium fürs Smartphone

Wenn Sie sich noch nicht so ganz auskennen mit den Sternbildern unseres Universums, dann ist diese Brille fürs Smartphone genau das richtige Accessoire. Ein Planetarium, das man immer dabei hat und Ihnen alle Informationen zu den Sternbildern am Nachthimmel gibt. Wenn Sie das nächste Mal unterm Sternenhimmel sitzen können Sie andere mit Ihrem Wissen sicherlich beeindrucken.

Kosmos Astro Teleskop

Fangen Sie an mit den Mondkratern und schweifen Sie anschliessend zu den Sternbildern ab. Beobachten Sie unsere Nachbarplaneten Mars und Venus, bei guten Bedingungen zeigen sich nicht selten auch Uranus oder Jupiter von ihrer besten Seite. Das Kosmos Teleskop ist perfekt für Anfänger und eignet sich bereits für Kinder ab 12 Jahren.

Danubia Teleskop Delta 20

Das Spiegelteleskop Danubia ist sehr kompakt und hat ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis, eine Brennweite von 1000 mm. Perfekt für alle, die unseren Mond schon immer einmal aus der Nähe betrachten wollten und in einer wolkenlosen Nacht den Himmel von einer ganz neuen Seite kennenlernen möchten.

Astro Eye Planetarium

Der Nachthimmel ist mal wieder bedeckt von dicken Wolken? In der Schweiz ja leider keine allzu grosse Seltenheit. Hobby-Astronomen können Ihrer Leidenschaft aber trotzdem weiterhin frönen: mit dem Astro Eye Planetarium. Damit projizieren Sie die Sterne an die Zimmerdecke, eine Sicht aus der Perspektive der nördlichen und der südlichen Hemisphäre sind vorhanden, für Romantiker gibt's eine Sternschnuppenfunktion.