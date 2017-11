Youtube-Star Lionel an der Herbstmesse: «Der Mount Everest liegt in Bern»

Youtube-Star Lionel an der Herbstmesse«Der Mount Everest liegt in Bern»

Lionel aka «Ask Switzerland» ist an der Basler Herbstmesse, genauer gesagt am Boxkasten. Dort lernt er einiges über das Ausländer an der Messe, den Mount Everest und Silvio Berlusconi.

vor 4 Minuten 0 Reax

teilen teilen teilen