Ziemlich unheimlich: Diese 7 Musiker sagten ihren eigenen Tod voraus

1. John Lennon

Das Mitglied der weltberühmten Band «The Beatles» wurde am 8. Dezember 1980 in New York von dem geistig verwirrten Mark Chapman durch vier Schüsse in den Rücken getötet.

Zwanzig Jahre zuvor soll Lennon (†40) in einem Radio-Interview auf die Frage, wie er wohl sterben werde, geantwortet haben: «Ich werde wahrscheinlich von irgendeinem Verrückten erschossen.»

2. Mikey Welsh

Mikey Welsh (†40) war der Bassist der amerikanischen Band «Weezer». Am 26. September 2011 prophezeite er seinen eigenen Tod auf Twitter: «Ich habe geträumt, dass ich nächstes Wochenende in Chicago an einem Herzinfarkt sterben werde. Ich muss mein Testament aufsetzen.» Kurze Zeit später korrigierte er sich und meldete: «Ich meinte, das übernächste Wochenende!»

Genau an diesem besagten Wochenende vom 8. Oktober 2011 wurde Mikey Welsh tot in einem Hotelzimmer in Chicago aufgefunden. Gestorben an einem Herzinfarkt, der vermutlich von einer Überdosis an Medikamenten ausgelöst wurde.

3. Jim Morrison

Der Sänger der Rockband «The Doors» verstarb 1971 im Alter von 27 Jahren an einem Herzstillstand, doch konnten die genauen Umstände von seinem Tod nicht mit letzter Sicherheit ermittelt werden.

Ein paar Monate vor Morrison starben auch die Musiker Jimi Hendrix und Janis Joplin – beide mit 27 Jahren. Als Morrison mit Freunden in einer Bar über den Tod von Joplin sprach, soll er gesagt haben: «Ihr trinkt mit Nummer drei. Genau. Mit Nummer drei.»

4. Tupac

Im Jahr 1996 veröffentlichte Rap-Legende Tupac Shakur den Song «Niggaz Done Changed». Darin rappt er: «Ich wurde erschossen und getötet. Ich kann genau sagen, wie es passiert ist. Aber glaubt mir: die Niggas werden bekommen, was sie verdienen.»

Nur zwei Monate später war der erst 25-jährige Tupac tot. Er starb am 13. September 1996 in einem Krankenhaus von Las Vegas, sechs Tage nachdem er von einem Unbekannten in seiner Limousine von mehreren Schüssen schwer verletzt worden war. Tupacs letzte Worte waren übrigens «Fuck you!» – als er von einem Polizisten direkt nach der Schiesserei gefragt wurde, wer ihn angeschossen habe.

Die Ermordung Tupacs bleibt bis heute ein Mysterium. Es halten sich zahlreiche Verschwörungstheorien, dass der Rapper noch am Leben sei und seinen Tod nur vorgetäuscht habe.

5. The Notorious B.I.G.

Nur sechs Monate nach Tupacs Ermordung kam auch sein Erzrivale Christopher Wallace (†24), alias The Notorious B.I.G., bei einer Schiesserei in Los Angeles ums Leben. Er gehörte neben Tupac zu den bedeutesten US-amerikanischen Rappern der 90er Jahre. Bis heute ist ungeklärt, wer für seinen Tod verantwortlich ist. In der Rapszene wird von einem Racheakt für Tupacs Ermordung gesprochen.

6. Marc Bolan

Er war der Mega-Star der Siebziger. Marc Bolan gründete die britische Rockband T. Rex, die zu den bekanntesten Vertretern des Glam Rocks gehörten. Aus Angst vor einem Unfall machte Bolan nie den Führerschein. Seine Vorahnung sollte nicht unbegründet bleiben. Am 16. September 1977 starb der Rockstar bei einem Autounfall. Seine Freundin hatte die Kontrolle über den Wagen verloren und war gegen einen Baum gefahren.

7. Bob Marley

Reggae-Ikone Bob Marley starb im Alter von 36 Jahren an Krebs. In seinem engen Freundeskreis soll er das schon früher vorhergesagt haben, mit der Begründung, Jesus sei auch mit 36 Jahren gestorben.