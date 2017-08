Zum H-Eulen: Population von Eulen ist in Asien bedroht - wegen Harry-Potter-Fans

In den letzten 10 Jahren ist der Verkauf von wild gefangenen Vögeln in Asien extrem in die Höhe geschossen. In Indonesien beispielsweise waren es 2001 noch einige Hundert, die auf den lokalen Vogelmärkten verkauft wurden und im Jahr 2016 bereits 13'000, wie der Guardian schreibt.

Verantwortlich für die extreme Nachfrage nach Vögeln und insbesondere nach Eulen ist höchstwahrscheinlich die Buch- und Filmreihe «Harry Potter», welche sich in Kinos und Buchläden weltweit an grosser Beliebtheit erfreut. Mit einem Preis von umgerechnet zehn bis 30 Franken sind die Vögel so preiswert, dass sich viele mittelständische Familien ihre eigene Hedwig leisten und halten können.

Eulen, die in freier Wildbahn eingefangen und dann als Haustier gehalten werden, sterben meist nach kurzer Zeit. Weniger weit verbreiteten Eulenarten droht durch die Popularität von Eulen als Haustieren sogar das Aussterben.

Die Autorin der berühmten Buchreihe, Joanne K. Rowling distanziert sich klar von diesem Trend. «Wenn irgendjemand wegen meinen Büchern denkt, dass eine Eule eingesperrt in einem kleinen Käfig als Haustier glücklich ist, möchte ich diese Gelegenheit nutzen um ihm, so klar wie nur möglich, zu sagen 'das ist falsch'», gab sie kurz nach Veröffentlichung des ersten Harry-Potter-Films an.